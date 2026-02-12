Inauguran pasto sintético en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo #2567

Cd. Aldama, Chih.— Con el firme compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa en el municipio, la Alcaldesa Mtra. Sandra Galindo, en compañía de la Directora del plantel, Nancy Guadalupe Lira Hernández, encabezó la inauguración del nuevo pasto sintético en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo #2567.



Esta importante obra representa un avance significativo en la mejora de los espacios escolares, al brindar a las y los estudiantes un área digna, segura y adecuada para la práctica de actividades deportivas y recreativas, contribuyendo así a su desarrollo integral.



Para la realización de este proyecto se destinó una inversión total de 443 mil 423 pesos, recurso logrado gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), el Gobierno Municipal de Aldama y la Sociedad de Padres de Familia del plantel.



Durante el evento, se destacó que cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, los resultados se traducen en beneficios reales para la niñez, fortaleciendo su formación académica y fomentando entornos escolares más adecuados.



El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la educación en Aldama.