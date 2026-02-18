Inaceptable que el PAN nos diga que reforma judicial genere fallas de jueces; juez de caso crematorio fue asesor del diputado Sánchez: Cuauhtémoc Estrada

Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, arremetió contra los diputados panistas que señalaron que la reforma judicial es la que provocó que los jueces fallen en sus resoluciones, esto ante lo ocurrido por el caso del crematorio Plenitud.

“Es inaceptable que el PAN nos diga que la elección de jueces es lo que genera cosas como esas. Este juez tiene un currículum con una trayectoria específica. Y que no nos venga a decir Alfredo Chávez que es culpa de la reforma judicial”, dijo Estrada Sotelo.

Además, reveló que Luis Eduardo Rivas, juez de Distrito que otorgó un amparo al implicado en el caso del crematorio Plenitud, lo que permitió su liberación fue asesor del diputado Francisco Sánchez y tiene una vinculación directa con el legislador de Movimiento Ciudadano y la magistrada Nancy Escárcega.

El fin de semana, José Luis A. C. recibió auto de no vinculación a proceso penal y abandonó el Cereso 3, donde permanecía recluido desde junio del año pasado, horas después cruzó la frontera y se encuentra en El Paso, Texas.

Así sucedió luego de que el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó el amparo 746/2025 a favor del dueño del crematorio Plenitud, con lo que anuló la causa penal relacionada a los 386 cadáveres que se encontraron en condiciones insalubres.