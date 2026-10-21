Imponen sentencia de 37 años de prisión a homicidas de un hombre en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión, dictada en contra de Yael Antonio H., alias “El Placa Placa”, y en contra de Juan M. V., alias “El Borrado”, por el delito de homicidio calificado.

En un juicio oral, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, demostró que los ahora sentenciados, golpearon a Felipe Ángel E. C.

La investigación ministerial, estableció que el 31 de marzo del 2025, los ahora sentenciados golpearon a la víctima en el interior de un domicilio del cruce de las calles Francisco Orellana y Andrés Castro Lazalde, de la colonia Valle Fundadores, en Ciudad Juárez.

Además, que trasladaron a la víctima a un lote baldío ubicado en las calles José Quevedo y Gerónimo, de la colonia Roma Poniente, en donde continuaron golpeándolo hasta quitarle la vida por traumatismo craneoencefálico, dejando su cuerpo amarrado de pies y manos, envuelto en una cobija.

Hechos por los fueron detenidos con una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Tribunal de Enjuiciamiento, valoró las pruebas que presentó la representación social para dictar el fallo condenatorio en contra de Yael Antonio H., y de Juan M. V., así como la sentencia que purgarán en el Cereso número tres, así como la cantidad que van a pagar por concepto la reparación del daño.