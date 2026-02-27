Granillo a la ASE-Maru, su Informe y la obra pública-Meade y el proceso tricolor-Manque y Alfredo

En el marco del Cuarto Informe de la gobernadora Maru Campos, este viernes, el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Pepe Granillo, acudirá a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, en donde su titular, Héctor Acosta Félix, ya lo espera para recibir la cuenta pública correspondiente del 2025, misma que deberá ser revisada a detalle por los sabuesos del Auditor, quienes en los últimos años han traído con pies de plomo a los servidores públicos, aunque algunos personajes se les olvide y todavía tomen esas revisiones como algo personal, sin embargo, como el que nada debe, nada teme, hoy a las 10 horas y como parte del protocolo, Granillo estará en la ASE para realizar la entrega formal de cómo se invirtieron y distribuyeron los recursos del erario de los chihuahuenses en todas las áreas del Gobierno del Estado.

******

A propósito del Informe de la gobernadora Maru Campos, ya todo está listo para que el domingo presente a detalle los logros del último año de su administración, en donde el Centro de Convenciones será el escenario para que así sea, por lo que ahí se darán cita la crema y nata de la política nacional y local, empresarios y sociedad civil. Y es que también ese día, la Góber no nada más informará de lo hecho, también presentará las obras públicas que su Gobierno tiene proyectadas para este año e inicios del que entra, como parte de los acuerdos con los diversas cámaras empresariales que le refrendaron su apoyo tras el incremento al ISN en la más reciente Ley de Ingresos que el Congreso aprobó el pasado mes de diciembre. Obras que Maru ha sabido guardar bajo la manga para que sean presentadas con bombo y platillo este domingo 1 de marzo.

******

El que ayer aterrizó en estas tierras norteñas es el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge Meade, quien se reunió con la dirigente estatal interina Kenya Durán y el secretario General Pepe Silveyra, con la intención de revisar que todo se encuentre listo para el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, proceso en el que Alex Domínguez busca la reelección que está más que planchada y que por lo tanto este sábado se registrará de manera formal junto a su compañera de fórmula para la Secretaría General del partido tricolor, Janeth Montes.

Es así que en la reunión que encabezaron Meade, Durán y Silveyra, también estuvieron el titular de la Comisión de Procesos Internos, Ricardo Santana, así como el delegado del CEN, José Benites, por lo que este viernes y previo al registro de Alex Domínguez que se llevará a cabo mañana sábado a las 12:30 horas en las instalaciones del CDE, los antes mencionados saldrán a escena para informar más a detalle de cómo va el proceso para concretar la reelección del también diputado federal al frente del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua.

******

Ya que andamos con los tricolores, ayer y previo a la inauguración del Hospital de Ginecoobstetricia de Parral, quienes sostuvieron una reunión de coordinación con alcaldes de los municipios de las región sur y serrana son el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Arturo Medina y el presidente del Poder Legislativo, Memo Ramírez, los cuales, junto a Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas del gobierno estatal, se reunieron con la mayoría de los alcaldes de los municipios que conforman el Distrito 22, precisamente del que Medina es representante, y es que ante los retos por la narcoviolencia, la coordinación entre autoridades es la única manera de devolverles la tranquilidad a los habitantes de esa región del estado.

******

Después de su visita el pasado martes a las instalaciones de la CANACO, al que le devolverán hoy la cortesía es al coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, el cual recibirá en la torre legislativa al presidente de esa cámara que aglomera a los comerciantes, Alejandro Lazzarotto, quien junto con Alfredo, presentarán el “Viernes muy mexicano”, una iniciativa de la CANACO a nivel nacional que busca promover el consumo local y así incentivar la economía de las micros y pequeñas empresas.

Además, y para no dejar algo en el tintero, ayer el coordinador legislativo y suspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, se reunió con otra aspirante que suena fuerte en las encuestas, hablamos de la diputada federal Manque Granados, con quien Chávez Madrid tiene una buena relación de amistad y trabajo, razón por la que ambos compartieron no nada más los alimentos, también una visión de unidad y chamba territorial que deberán continuar en los próximos meses para mantener al panismo como favorito para retener la alcaldía capitalina, sea quien sea el ungido de Acción Nacional.