Gobierno de Sheinbaum pide a EU la extradición de García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas

El gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca después de que un juez federal mexicano rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

La solicitud fue tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la embajada estadounidense y notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, donde el pasado 11 de febrero un juez mexicano resolvió no concederle protección judicial al exmandatario, además de a cuatro integrantes de su familia.

En base a lo publicado el día de hoy 16 de Febrero, en los periódicos @Reforma y @ElNorte donde hacen referencia a mi persona, mis representantes legales han realizado un comunicado para hacer las siguientes precisiones: pic.twitter.com/CvYCpfdlpi — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 16, 2026

Cabeza de Vaca se encuentra fuera de México y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Según reportes de medios locales, el expolítico reside en Estados Unidos, país en el que hasta ahora no se ha informado de su detención ni del inicio formal de un proceso para entregarlo a México.

Según fuentes federales citadas por el medio Reforma, la Fiscalía General de la República pidió activar el trámite diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. Existe además una segunda orden dictada en febrero de 2024.

Por ahora, autoridades estadounidenses no han comunicado si darán curso a la solicitud, mientras que la primera orden de arresto sigue bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un recurso promovido por la defensa.

La resolución judicial más reciente mantiene activas las órdenes de captura al considerar que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. El juez señaló que la información presentada por la fiscalía justifica la medida en esta etapa.

En 2025, el exgobernador afirmó que la Interpol retiró la ficha roja en su contra, mientras que la fiscalía sostuvo que solo fue suspendida temporalmente por decisiones judiciales.

En un comunicado publicado este lunes por sus abogados, el exgobernador aseguró que cuenta con protección judicial contra su arresto y anunció que su equipo de litigantes recurrirá la resolución ante un tribunal superior.

García Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 y buscó una candidatura federal en 2024, enfrenta dos órdenes de captura por cumplimentarse, una emitida en 2022 por los delitos de delincuencia organizada y otra de 2024.