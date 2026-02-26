Gobernadores confirmados al Informe de Maru-Gira parralense-El PAN y el secretario de Elecciones del CEN-Alex ya tiene fórmula

A unos cuantos días de que la gobernadora Maru Campos rinda su Cuarto Informe, ya está más que confirmada la presencia en el evento de sus homólogos de Querétaro, Mauricio Kuri; Aguascalientes, Tere Jiménez y de Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato, todos ellos de extracción panista y que al igual que Maru, forman parte de la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN. Así que todos ellos estarán presentes este domingo en el Centro de Convenciones, además de otros liderazgos azules de los que mañana le daremos cuenta quiénes ya confirmaron para estar ahí en apoyo a la jefa del Ejecutivo chihuahuense, quien por cierto, hoy andará de gira en el municipio de Parral para encabezar un par de importantes eventos.

Y es que será a las 9:30 horas cuando la Góber, desde la Escuela Estatal Insurgentes, presida el evento “Juntos Construimos”, en donde entregará mobiliario y equipo a planteles educativos no nada más de Parral, también de municipios aledaños a la Capital del Mundo. Mientras que a las 11 de la mañana será el evento estrella, pues la jefa del Ejecutivo hará entrega del nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia, ubicado en la colonia Palmilla, y en donde la acompañarán el secretario de Salud, Gil Baeza y el de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, además del alcalde parralense Chava Calderón y el presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez, representante del Distrito 21 con cabecera en Parral.

******

A propósito del Informe de la gobernadora Maru Campos, el que ya tiene días tendido en promocionar los logros de la jefa ante diversos sectores de la sociedad civil y empresarial es Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno, el cual se ha reunido con restauranteros, mujeres empresarias, comerciantes del Centro y jóvenes, todo ello con la intención de platicar los avances logrados en la administración actual, además de que el domingo, el mero día del Informe, es cuando la Gobernadora hará los tan esperados anuncios de obra pública, obras que serán construidas a lo largo de este 2026 para cerrar con broche de oro la administración estatal en 2027.

******

Y para demostrar que Chihuahua es prioridad para la dirigencia nacional del PAN en el próximo proceso electoral, el que volvió a visitar este estado norteño y cuna del panismo, es el secretario Nacional de Elecciones del CEN azulado, Luis Olmedo, el cual participó en la sesión de la Comisión Permanente, en donde tanto él como la dirigente estatal Daniela Álvarez, volvieron a coordinarse con las bases y afinar la estrategia territorial que el año que entra, el domingo 6 de junio, les permita retener la gubernatura de Chihuahua y las alcaldías de los municipios más poblados del estado, en donde Juárez es y sigue siendo la cuenta pendiente para el PAN.

******

Ya que andamos con estrategias electorales con miras al 2027, los que hoy tienen una encerrona de capacitación rumbo al proceso electoral son los muchachos del Partido Verde, los cuales afinarán su Programa Estatal de Trabajo para la Planeación de la Operación Política Electoral en la Primera Circunscripción, es decir, durante esta jornada de capacitación se llevarán a cabo varias conferencias magistrales impartidas por expertos enviados desde el CEN del partido del tucán, tales como el coordinador electoral Maloro Acosta, Sergio Augusto López, Víctor Gamiño, Juan Pablo Acosta, Alex Salcido y Jorge Castaños, todos ellos con amplia experiencia en el meollo electorero. Además, durante estas jornadas en las que vendrán liderazgos de talla nacional del PVEM, el dirigente estatal Octavio Borunda aprovechará para que los camisetas verdes hagan las propuesta de acciones concretas, en las que se analicen objetivos, metas, costos, fuentes de financiamiento y sobre todo la agenda política a partir de este 2026.

******

Y bueno, mientras unos morenistas reniegan de tener entre sus filas a Marx Arriaga, el destituido y ya exdirector de Materiales Educativos de la SEP, otros hasta lo presumen y lo apoyan. Es el caso del senador Juan Carlos Loera, el cual, junto a otros morenos de la verdadera izquierda, lanzaron una iniciativa para recabar firmas y con eso lograr que Arriaga pueda volver a impartir clases de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde tiene su plaza y a donde pretendió regresar después de ser corrido de la Secretaría de Educación Pública, en donde se enfrentó con su titular, Mario Delgado. A ver en qué termina esta telenovela con tintes rojos y comunistas cuyo telón de fondo es la UACJ.

******

A una semana de que decidió separarse del cargo de manera temporal para buscar la reelección como dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez confirmó ayer quién será su compañera de fórmula y lo acompañará en la Secretaría General del Comité Directivo Estatal tricolor. Se trata de Janeth Montes, quien junto a Alex se registrarán este sábado como fórmula para encabezar al CDE del Revolucionario Institucional en el próximo periodo, reelección que ya está más que planchada y que mientras llega, Kenya Durán y Pepe Silveyra siguen al frente de manera provisional.