Fortalece Marco Bonilla atención a emergencias cardiacas con Espacios Cardioprotegidos

El alcalde Marco Bonilla presentó el programa de Espacios Cardioprotegidos, el cual cuenta con 15 Desfibriladores Externos Automáticos instalados en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, se recibió la certificación en materia de atención cardioprotegida y se reconoció a las y los primeros respondientes capacitados, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante emergencias cardiacas.

Acompañan esta estrategia la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón y la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, sumando esfuerzos para fortalecer la preparación y coordinación ante este tipo de emergencias.

De acuerdo con el sector salud y el IMPAS, la primera causa de muerte en Chihuahua, son problemas cardíacos.