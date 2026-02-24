Fermín y el cónclave tricolor en torno a Alex-Encuesta novedosa-Panistas cierran filas-“Tomatito”, Andrea… y Musk

El que va en caballo de hacienda camino a la reelección como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI es Alex Domínguez, quien luego de anunciar la semana pasada su separación temporal del cargo para registrarse este próximo sábado 28 de febrero y recibir el apoyo de los diversos sectores y organizaciones, así como del coordinador de la bancada tricolor en el Congreso local, Arturo Medina y de Memo Ramírez, presidente del Legislativo, el que le organizó un encuentro este fin de semana pasado con los líderes de los sectores más importantes del priismo, es el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, el cual fue el primero en posicionarse a favor de la reelección de Alex. Es así que en ese desayuno que reunió a los liderazgos de la familia revolucionaria, tales como los dirigentes estatales de Fundación Colosio, Instituto Jesús Reyes Heroles, Red de Jóvenes x México, ONMPRI, CNC y CNOP, este último encabezado por la regidora Rosy Carmona, quien en su momento comentó que le interesaba la presidencia del CDE, pero que este sábado, al igual que todos los líderes tricolores, le mostró su apoyo a Alex Domínguez, lo que demuestra que si algo tienen los priistas y como una de sus siglas lo indica, la institucionalidad es una de sus grandes fortalezas a pesar de las vicisitudes de los últimos años en lo electoral. Así que aquí la estrellita se la llevó Fermín Ordóñez, quien como buen tricolor convocó a la unidad en torno a la reelección de Alex como dirigente del Revolucionario Institucional durante los próximos años.

Ayer, y como ha sucedido en meses recientes, celulares y teléfonos fijos no dejaron de sonar para que los ciudadanos respondieran a una encuesta, se trata de una que esta vez metió en la jugada al activista Julián LeBarón, quien hace unos días se destapó para buscar la gubernatura del estado. Así que entre los careados estuvieron: Marco Bonilla como aspirante del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, por Morena, Tony Meléndez como representante del PRI y por Movimiento Ciudadano mencionaron a Alfredo “El Caballo” Lozoya, por lo que será en los próximos días cuando los resultados de esa encuesta trasciendan de manera pública y ahí se sabrá cuál de los cinco gallos antes mencionados anda mejor posicionado entre el electorado.

Ya que mencionamos a suspirantes para el próximo proceso electoral, quien anoche convocó a sus más cercanos colaboradores para darle forma a su estrategia en busca de la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, es Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista en el Congreso local. En la reunión destacó la presencia de las diputadas Nancy Frías y Joss Vega, así como de la exdirigente del Comité Directivo Municipal, Sarahí Franklyn y del exdiputado priista Edgar Piñón, el cual se ha sumado al equipo de Alfredo.

Por cierto que ayer, quienes también coincidieron son otros dos que aspiran a ser los ungidos para abanderar al PAN en la búsqueda de retener la alcaldía capitalina, se trata de la diputada federal Manque Granados y del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, los cuales se toparon en las calles de la capital en donde ambos andan en trabajo territorial y ahí coincidieron para la foto.

Y es que tal como le comentamos, el fin de semana fue de tomar las calles por parte de los panistas para promocionar los logros de la gobernadora Maru Campos de cara su próximo Informe, el cual se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a las 11 horas en el Centro de Convenciones. Por lo que la promoción está a tambor batiente, con la repartición de folletos en las calles de las principales ciudades del estado, los chalecos azules se han tomado muy en serio eso de darle visibilidad a las acciones gubernamentales por parte de la primer panista del estado, quien por cierto hoy encabezará la ceremonia de juramento y lealtad a la bandera en la explanada del Palomar, en donde también estará presente el alcalde Marco Bonilla.

Mientras acá en Chihuahua capital, el Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal ya abrió una investigación en contra de Luis Terrazas, subdirector de Seguridad Pública, debido al comentario burdo y de pésimo gusto que escribió en una publicación en Facebook de la senadora Andrea Chávez, razón por la que ya hasta la dirigencia estatal de Morena exigió que lo destituyan y anunció que lo denunciarán, la senadora juarense ayer se tomó el tiempo de responderle al hombre más rico del mundo, Elon Musk, dueño de la red social X, y es que a través de esa vía, el también fundador de SpaceX y Tesla arremetió en contra de Claudia Sheinbaum, al afirmar que la presidenta de México sólo repite lo que los jefes de los cárteles del narco que controlan el país, le exigen repetir, lo que molestó no nada más a la legisladora juarense que quiere ser gobernadora de Chihuahua, también a varios liderazgos de Morena que se indignaron con los dichos de Musk… aunque al final, el polémico magnate nada más los ignoró.

Por fin y después de tanto suspenso, será hoy cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envíe a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, luego de que anoche sostuviera una encerrona con integrantes de la Comisión Presidencial que se encargó de armarla y que encabeza Pablo Gómez, encerrona en la que también estuvieron dirigentes partidistas que integran la 4T y que todavía ayer mismo mostraban disgusto por el contenido de la iniciativa que este martes llegará a San Lázaro. ¿Será que se vienen tiempos aún más aciagos para la oposición?