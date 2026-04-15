Evacuan Torre Centinela por fuga de gas, personal de JMAS perforó un tubo

El día de hoy, miércoles 15 de abril, en el exterior de la Torre Centinela, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que realiza trabajos de conectividad del drenaje pluvial perforó un tubo de Gas Natural ocasionando una fuga.

Ante esta situación y pese a no ser un problema relacionado a la Torre, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) activó los protocolos de seguridad que obligan a evacuar a todo el personal, en tanto la JMAS y la empresa de Gas trabajan para reparan el desperfecto.

Cabe señalar que el personal paramédico que se encuentra de planta al interior de la Torre Centinela realizó una valoración de trabajadores, descartando hasta el momento riesgos o intoxicaciones.