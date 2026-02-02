Estrategia de DSPM contra robo en escuelas logró disminuir incidencia; recuperaron objetos y detuvieron a uno

-Se intensificaron acciones de la subdirección de inteligencia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de Febrero del 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), reforzó la seguridad en distintos planteles educativos del municipio mediante rondines preventivos del turno con el patrullaje adicional de los elementos de la Unidad de Atención al Robo a Casa Habitación, con el objetivo de inhibir el delito.

Gracias a estas acciones, así como a los rondines de investigación de campo y gabinete, se logró reducir la incidencia delictiva a dos robos durante el mes de enero, en comparación con los siete robos registrados en el mismo periodo del año 2025.

Como resultado de los operativos implementados, también se consiguió la recuperación de los artículos sustraídos y la detención de un hombre, presuntamente relacionado con los hechos.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso de continuar con estas estrategias que han demostrado resultados positivos, con el fin de crear entornos más seguros para las y los chihuahuenses.