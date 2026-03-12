Entrega JCAS sistema colectivo de agua potable en Rocharachi, Guachochi

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con Comunidad y Familia de Chihuahua A.C. (COFAM), entregó un Sistema Colectivo de Agua Potable en la localidad de Rocharachi, municipio de Guachochi, que permitirá mejorar el acceso al recurso para 50 familias de la región.

La infraestructura representó una inversión de 5.4 millones de pesos, aportados en su totalidad por la JCAS, como parte de las acciones institucionales para fortalecer la disponibilidad del líquido vital en zonas serranas, donde históricamente obtenerlo ha significado recorrer largas distancias y dedicar tiempo y esfuerzo diario.

El sistema contempla infraestructura de captación, bombeo, conducción, almacenamiento y distribución, lo que hace posible llevar el agua hasta las viviendas mediante tomas domiciliarias y tinacos.

Entre los componentes principales se encuentran una galería filtrante para la captación del recurso, un cárcamo de bombeo equipado con sistema fotovoltaico, una red de conducción y distribución de más de 10 kilómetros de tubería, y una pila de almacenamiento de concreto armado con capacidad de 28 metros cúbicos.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso para garantizar el derecho humano al agua potable, especialmente en las comunidades más apartadas de la Sierra Tarahumara.