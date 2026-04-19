En operativo de prevención y vigilancia, municipales detienen a dos por probables delitos contra la salud

En dos intervenciones policiales efectuadas durante el sábado en las zonas centro y sur de la ciudad, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron el aseguramiento de varias porciones, en apariencia de la droga conocida como cristal y detuvieron también a dos hombres por la probable comisión de delitos contra la salud.

La mañana del sábado 18, los elementos hacían un recorrido de prevención y vigilancia al oriente de la ciudad y al llegar a las calles Parque Ciudadela y Parque Narváez, hicieron la detención de Noel M. R., de 53 años de edad quien se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y traía varias porciones de supuesto cristal.

En un segundo hecho ocurrido durante la tarde del mismo sábado, policías municipales detuvieron a José Adán M. T., de 32 años, en las calles Sexta y Ángel Trías de la zona Centro, luego de observarlo cuando arrojó al piso un envoltorio que resultó ser de supuesto cristal, por lo que se le aseguró en el momento.

En ambos casos, los probables responsables fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.