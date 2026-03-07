Embajada de EU emite alerta a sus ciudadanos ante marchas del 8M este domingo

La embajada de Estados Unidos emitió este sábado una alerta a sus ciudadanos ante las movilizaciones previstas para este domingo en la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer, que, señaló, podrían provocar afectaciones en la circulación y concentraciones masivas en distintos puntos del centro de la capital.



La embajada advirtió que, con base en experiencias previas durante este tipo de manifestaciones, “es posible que se registren actos de vandalismo o violencia durante las protestas”. Por ello, informó que su personal fue instruido a evitar las zonas donde se desarrollen concentraciones o marchas.



Agregó que se esperan “interrupciones en toda la ciudad debido a la marcha del Día Internacional de la Mujer”, la cual recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.



La representación estadunidense indicó que distintos colectivos también se reunirán en otros puntos del mismo corredor para sumarse a la movilización principal. Entre los sitios mencionados están el Monumento a la Revolución, la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, desde donde partirán contingentes que se integrarán a la protesta programada para las 12 horas en la Plaza de la Constitución.



Asimismo, recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a la información difundida por medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas. También recordó que, en caso de emergencia, se debe llamar al número 911.



Subrayó que “las manifestaciones pueden ser impredecibles”, por lo que aconsejó evitar las áreas cercanas a protestas y reuniones multitudinarias.