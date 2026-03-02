El mensaje de Maru… y “lo mejor está por venir”-Respaldo panista-El “contra informe”-Unidad tricolor

Otra vez la frase contundente de que Chihuahua no se entrega, ni su libertad, ni su dignidad, porque el estado es de los chihuahuenses, fue el grito de guerra que la gobernadora Maru Campos utilizó para cerrar su discurso tras presentar el Cuarto Informe. Además, el resaltar que todavía hay jefa del Ejecutivo para rato y de que lo mejor de su administración está por venir, enmarcaron ese mensaje que la Góber envió a sus adversarios políticos, los cuales desde hace meses asumen que todo es cuestión de tiempo para quedarse con una de las pocas entidades federativas que se les resiste y ha resistido: la joya de la corona en el norte, pero como bien lo dijo Maru cuando recordaba las virtudes del chihuahuense que supo sacarle agua a las piedras y criar ganado en estas áridas tierras: el norteño no se rompe, por más que pretendan doblarlo. El que tenga oídos que oiga, porque al 2027, Chihuahua llegará con una Gobernadora más fortalecida que no está dispuesta a sacrificar a los norteños libres.

Por cierto que la presencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y de los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri; Tere Jiménez de Aguascalientes y Libia Dennise García de Guanajuato, así como de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dejó en claro que el panismo arropa con fuerza a la Góber chihuahuense, además, esa imagen en la que diputados locales del PAN, PRI, MC y PT respaldaron a Maru Campos, también revela que aunque hay algunos que pretenden dividir y confrontar, existen mayorías que se unen por el bienestar, el verdadero bienestar, de este estado norteño.

******

Y es que mientras la gobernadora Maru Campos rendía su Cuarto Informe en el Centro de Convenciones con la presencia de liderazgos ciudadanos, empresariales y políticos, a quien se le ocurrió que sería buena idea presentar un “contra informe” es a la senadora Andrea Chávez, cuya obsesión por Maru es digna de estudio. Es así que la morenista reunió a un grupo de simpatizantes en un salón de uno de los hoteles más fifís de Chihuahua capital, con la presencia de la dirigente estatal morenista Briguite Granados y el diputado local Óscar Avitia, así como de los diputados federales petistas Greycy Durán y Nono Corral, en donde se puso a presentar cifras para denostar a la administración de Maru Campos, vaya, muy al estilo del tótem AMLO, el cual cuando ganó la Presidencia de la República se dio cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero… a ver si no le ocurre lo mismo a la senadora juarense, ya que bien dicen que ten cuidado con lo que deseas, que se te puede convertir en realidad.

******

Para no dejar los ecos que dejó el Informe de la gobernadora Maru Campos, quien se llevó al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, a degustar una bebidas espirituosas al Dos Aguas, allá en Distrito 1, es la jefa estatal panista Daniela Álvarez, en donde seguramente no nada más hablaron del resumen del Informe de la Góber, también de la estrategia que los azules han de seguir para retener la gubernatura en los comicios del 2027, además, hoy mismo, la dirigente del bolillazo tiene preparado salir a una rueda de prensa conjunta con las diputadas federales Rocío González y Manque Granados, así como con el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, quien ayer se codeó con la plana mayor de Acción Nacional.

******

Y para no soltar el hilo partidista, los que el sábado demostraron que la unidad está por encima de cualquier interés personal son los priistas del estado, quienes arroparon y respaldaron la reelección de Alex Domínguez al frente del Comité Directivo Estatal del partido tricolor. Así que con la presencia de integrantes de todos los sectores y organizaciones, del coordinador de la bancada en Congreso del Estado, Arturo Medina y del presidente del Legislativo, Memo Ramírez, así como del diputado local José Luis Villalobos, cuyo trabajo como coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN lo ha traído del tingo al tango en eventos y encargos del jefe nacional tricolor, ‘Alito’ Moreno, no impidió que el legislador estuviera presente en la toma de protesta de Alex como dirigente estatal y en compañía de Medina y Ramírez, lo que demuestra una vez más que la unidad e institucionalidad del priismo está latente de cara a los que se venga para el próximo proceso electoral.

******

Ya que hablamos de procesos, el que comenzó a ponerse calientito es el que se viene para renovar la Secretaría General del SNTE 42, ese poderoso sindicato de maestros que aglomera a los profesores estatales, y es que los malosos nos cuentan que a través de una página en una conocida red social, la actual dirigencia de la Sección 42 realizó una encuesta para conocer la opinión de los agremiados con respecto a 17 perfiles que aspiran por la jefatura sindical, con el objetivo de evaluar a las dos cartas con las que juega el actual líder Manuel Quiroz Carbajal. Se tratan de Alfredo Torres, quien logró el 12 por ciento de los agremiados y su titular de la Dirección Administrativa, Gabriela Domínguez, que alcanzó el 9 por ciento.

Por lo que la sorpresa se la llevaron cuando al cierre del sondeo, el mejor posicionado resultó ser el maestro Edgar Ramos, quien contendiera hace cuatro años por esa misma posición y quien está convertido en la piedra en el zapato para Quiroz. Y es que en esta encuesta, Ramos superó el 40 por ciento de los simpatizantes, sacándole casi 30 puntos de ventaja a su más cercano contrincante, lo que ocasionó que a quienes impulsaran el mentado sondeo, les saliera el tiro por la culata, esto a escasas semanas de que se expida la convocatoria.

******

Para no dejar algo en el tintero de un fin de semana bastante ajetreado en los ámbitos políticos, al que además de ser el mensajero de la 4T de que en Chihuahua el agua se va a defender hasta con la vida, de paso también se reunió con ganaderos ante la crisis por el gusano barrenador que ha ocasionado el cierre de la frontera estadounidense desde noviembre del 2024, es Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual sostuvo un encuentro con Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, mismo que no ha quitado el dedo del renglón para evitar que al estado entre esa plaga y mantener el estatus zoosanitario, pero que con todo y ello, el cierre también aplica para el ganado chihuahuense, es así que aprovechando la visita del funcionario federal, Bustillos y Berdegué lanzaron un mensaje de unidad para buscar la manera de que a esta entidad se le mida con otra vara, pues urge que la exportación se regularice… a ver si con eso ya se comienzan a mover las aguas respecto a las medidas preventivas del vecino país contra el gusano barrenador, lo que ha desatado días aciagos para los ganaderos de Chihuahua.