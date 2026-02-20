Diputados en Parral-Medina y Edibray visitan Guerrero-La reelección de Alex-Desayuno tricolor, azul y judicial

Después de que hace casi dos semanas estuvieran en Ciudad Juárez, hoy la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado se reunirá en Parral, en lo que será la última reunión antes de que inicie el periodo ordinario el próximo fin de semana. Y como ocurrió en Juárez, los legisladores locales se pronunciarán respecto a las necesidad y problemáticas que aquejan a la población parralense a través de posicionamientos que realizarán representantes de cada bancada. La cita es a las 11 horas en el Centro Cultural Stallforth, así que hoy los ojos de la política local estarán en la Capital del Mundo, aunque algunos diputados aprovecharon para irse desde ayer para realizar recorridos y entregas de apoyos, como es el caso del presidente del Congreso, Memo Ramírez, representante del Distrito 21 con cabecera en Parral, el cual andaba como pez en el agua en su terruño.

Otra legisladora oriunda de esa ciudad que aprovechará la visita a su tierra es Alma Portillo, la cual no ha soltado el tema del agua y la falta del vital líquido en las colonias, razón por la que hoy alista la presentación de una iniciativa con carácter de decreto que busca moverle al artículo 356 del Código Penal del Estado en materia de delitos ambientales, con la intención de sancionar la afectación al recurso hídrico por acción u omisión de servidores públicos, es decir, que los funcionarios respondan por las fugas causadas y también por no atender los llamados y las quejas de los ciudadanos que carecen del servicio de agua potable.

En el caso de los posicionamientos para fijar postura de lo que sucede en Parral, estarán a cargo del diputado naranja Francisco Sánchez, el cual va por expresar el descontento social que según sus palabras existe en el municipio, mientras que el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, llevará a la Mesa Directiva las quejas por el estado en que se encuentra la carretera Parral-Guadalupe y Calvo. La morenista Edith Palma volverá a poner en la palestra lo sucedido con una familia indígena en el Hospital Infantil de Chihuahua capital y el también moreno Óscar Avitia se posicionará respecto a cómo impulsar el desarrollo económico y cultural de la región sur de estado, mientras que la petista Irlanda Márquez hablará de la igualdad sustantiva respecto a la actualidad parralense.

******

Ya que andamos con temas legislativos, ayer y antes de viajar a la Capital del Mundo para participar en la reunión de la Mesa Directiva del Congreso, quien estuvo en Ciudad Guerrero es el coordinador de los diputados locales del PRI, Arturo Medina, el cual regresó al terruño de su amigo Luis Fernando Chacón, quien falleció en octubre del año pasado y representaba al Distrito 13, así que como parte de los compromisos que quedaron con el municipio, a pesar de sus inesperada partida, Medina se reunió con el alcalde guerrerense Chava Villa, así como con el secretario de Turismo de Gobierno del Estado, Edibray Gómez, pues el compromiso fue seguir trabajando por Guerrero en lo que respecta a la promoción turística y a la infraestructura. Ahí también anduvo Yubia Velázquez, integrante de la Fiscalía General del Estado y quien era pareja de del diputado Chacón al momento de su lamentable fallecimiento.

******

Si de priistas se trata, y tal como se lo adelantamos desde hace días que se realizó el Consejo Político Estatal, el que tendrá el camino libre por la vía de la unidad partidista para reelegirse como dirigente estatal es Alex Domínguez, quien ayer se separó del cargo de manera temporal para buscar esa reelección que está más que cantada, tan es así que apenas oficializó que este fin de semana será de juntar las firmas necesarias para registrarse el próximo sábado 28 de febrero, el respaldo institucional por parte de liderazgos tricolores comenzó a fluir, como lo fue el del presidente del Congreso, Memo Ramírez, el del coordinador de la bancada Arturo Medina y el del dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, quien en nombre de otros sectores, externaron su apoyo a la intención de Alex de reelegirse como presidente del Comité Directivo Estatal de la familia revolucionaria.

******

Para no cortar el hilo tricolor y de paso azulado, con eso de que casi son sólo uno, pero por el momento todavía no se concreta por cuestiones de timing, los que se reunieron a desayunar son la regidora del PRI en el Cabildo capitalino, Rosy Carmona, la diputada federal panista Rocío González, el secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña y el magistrado Andrés Pérez Howlet, los cuales compartieron el pan y el café y de paso charlas de proyectos a futuro, ni modo de que no.

******

Los que el próximo 25 de febrero estarán de aniversario son los chicos de Cocentro, quienes ese día celebrarán el 36 aniversario de su creación, además de que también será la despedida de Claudia Portillo como presidenta de los Comerciantes del Centro, lo cuales a pesar de los retos que se les han presentado le han dado para adelante al comercio en el Centro de la ciudad, calificado ya como Barrio Mágico. Así que entre el cambio de mesa directiva, han comenzado ya los movimientos para determinar quién se quedará al frente de esta asociación.