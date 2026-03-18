Detienen en Polanco a ‘Lobo Menor’, ligado al homicidio de ex candidato presidencial de Ecuador

Ciudad de México. Elementos de seguridad federales en apoyo de la policía de Colombia detuvieron en Polanco, en la Miguel Hidalgo de la capital mexicana, a Juan Carlos Montero Mestre, también identificado como Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, ligado al homicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que dicho sujeto es identificado líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Ecuador, y contaba con con ficha roja de la Interpol por actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

“Agradecemos el apoyo de @PoliciaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador. Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”, escribió en redes sociales.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México precisó que tras la detención con fines de extradición, el llamado Lobo Menor se identificó como Juan Carlos Montero Mestre y portaba documentación colombiana.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en redes sociales señaló que dicha persona, “uno de los asesinos más grandes del mundo”, se le conoce con otra identidad.

“Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.

“Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias Lobo Menor en el sector de Polanco en la Ciudad de México”, apuntó.

Detalló que la captura de este sujeto es uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con Iván Mordisco y los carteles mexicanos.

“Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”, agregó.

Operativo

El Gabinete de Seguridad mexicano informó que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, que detectó su ingreso al país y activó un seguimiento en tiempo real ante sus presuntos vínculos con una organización criminal internacional. Con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, las autoridades mexicanas lograron ubicarlo y desplegar un dispositivo coordinado para su detención.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes ejecutaron la captura sin uso de violencia, de acuerdo con el reporte oficial.

Tras su detención, al individuo le fueron leídos sus derechos y fue puesto a disposición del INM, que determinará su situación migratoria, mientras autoridades de México y Colombia mantienen comunicación para atender los requerimientos legales del caso.