Detienen a masculino con envoltorios de mariguana, cocaína y un arma, en el centro

Elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) de la Fiscalía General del Estado, detuvieron a Óscar Manuel R. D., por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

La detención se realizó en la calle Niños Héroes, a la altura de la calle Camargo, en el centro de la ciudad de Chihuahua, cuando los agentes observaron a una persona que, a abordo de una motocicleta, se encontraba transitando en sentido contrario por lo que por medio de los códigos de emergencia, se le marcó el alto, pero al percatarse, realizó maniobras evasivas.

Sin embargo, al tratar de darse a la fuga, derrapó la motocicleta y al hacerle una revisión, se le encontró una arma de fuego y envoltorios, asegurándole lo siguiente:

08 bolsitas de plástico transparente que en su interior contienen una hierba verde y olorosa con un peso de 7.63 gr.

01 báscula gramera color gris

20 envoltorios de plástico transparente que en su interior contienenuna sustancia blanca y fina con las características de la cocaína, con un peso de 3.45 gr.

Billetes de diferente denominación dando un total de 460 pesos en moneda nacional

Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, con un cargador de plástico negro así como cinco cartuchos útiles.

Un teléfono celular color azul.

Motocicleta marca Itálica línea 125 CM3 modelo 2025 color negro.

El detenido y los artículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, para las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de la persona.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).