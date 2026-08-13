Detienen a joven que tiraba basura en un dique, tenía orden de aprehensión vigente

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cumplimentaron una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, durante labores de prevención y vigilancia en Ciudad Juárez, que derivaron en el arresto de Luis Omar C. G. de 19 años de edad.

Los hechos se registraron la tarde del 12 de agosto, cuando agentes estatales realizaban recorridos en el cruce de las calles Jesús Armendáriz y Hacienda de Santiago, en el fraccionamiento Valle de Allende, donde observaron a un masculino que se encontraba arrojando basura en un dique.

Los elementos se identificaron plenamente como Policías del Estado y le hicieron saber que dicha conducta constituía una falta administrativa. Como parte del protocolo de actuación, se realizó una inspección preventiva, sin localizar objetos constitutivos de delito.

Posteriormente, al realizar la consulta de sus datos generales a través de las bases institucionales, se confirmó que el masculino, identificado como Luis Omar C. G. de 19 años, contaba con un mandamiento judicial vigente por delitos contra la salud, relacionado con causa penal del 2026.

Por lo anterior, se efectuó su detención para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte.

Con estas acciones, la SSPE mantiene los trabajos de prevención, vigilancia e investigación especializada para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales y fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses.