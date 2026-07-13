Detienen a 3 personas durante cateo y aseguran 2 matas de mariguana y un arma de fuego

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de cateo en la que se detuvo a quienes se identificaron como Jesús Armando H. C., de 40 años, Lázaro Antonio M. H., de 28 años y Kevin Jael R. M., de 20 años de edad, por delitos contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego, en Ciudad Juárez.

La detención en los términos de la flagrancia, con la colaboración del Ejército Mexicano, se realizó en las calles Flamingo y Colibrí, de la colonia Revolución Mexicana, en donde se ejecutó un mandato judicial en seguimiento a una carpeta de investigación, y en el que se aseguró lo siguiente:

– Una bolsa táctica.

– Un arma de fuego tipo pistola, calibre .22mm.

– Dos cargadores abastecidos, cada uno con 9 cartuchos útiles.

– 17 cartuchos útiles.

– Dos plantas de mariguana.

Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).