Detiene AEI a imputado por el delito de violencia familiar al incumplir las medidas cautelares en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, detuvieron a Gustavo A. R., por el delito de violencia familiar cometido en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

La detención de la citada persona de 36 años de edad, fue con una orden de aprehensión y quedó a disposición de la Juez del Distrito Judicial Galeana, conocedora de la causa penal.

El imputado se encuentra vinculado a proceso penal, tras acreditarse su probable responsabilidad en actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima, en hechos ocurridos el 2025.

Enfrentaba su situación jurídica bajo medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, como, presentación periódica, sometimiento a vigilancia de servicios previos al juicio y mantenerse sin molestar a la víctima ni concurrir en lugares, mismas que incumplió.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)