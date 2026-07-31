Desplazamiento forzado… exhorto desde el Congreso-Videos, reuniones y territorio-Panistas de Juárez, a las calles-“Burritos de frijol con gorgojo”

En el triste marco de los desplazamientos forzados que se registran en municipios serranos, en especial en Guadalupe y Calvo, y después de que ayer la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas que encabeza Enrique Rascón, informara de las atenciones que el Gobierno del Estado ha ofrecido a los afectados, pero que también hiciera notoria la indolencia por parte del Gobierno Federal y Municipal, ante la ausencia más que lamentable de la alcaldesa Ana Laura González, este día en la sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad, Nancy “La China” Frías, presentará un exhorto a la 4T para que asuma su responsabilidad en esta problemática que afecta a la población más vulnerable. Y es que en este tema, la 4T se ha lavado las manos, a pesar de que el origen de la crisis es precisamente un delito de índole federal, que es el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que se disputan la zona, lo que ha derivado en qué comunidades enteras tengan que ser abandonadas por sus habitantes, la mayoría población indígena que ha tenido que huir de sus hogares debido a la narcoviolencia que acecha un día sí y el otro también.

Así que como suele suceder con este tipo de temas, lo más seguro es que se genere un debate entre los diputados panistas y morenistas que asistan a la sesión de la Permanente, pues aunque el gobierno estatal esté haciendo lo que le corresponde, lo cierto es que si la 4T y la autoridad municipal no hacen lo suyo y se coordinan, esta crisis de desplazamiento forzado continuará en una espiral donde los más afectados son los habitantes de ese municipio serrano, el cual en los últimos días ha tenido un incremento en homicidios debido a que son tres los grupos criminales que se disputan el territorio. Guadalupe y Calvo, tan lejos de Dios y enclavado en el Triángulo Dorado.

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Entre mensajes SMS, encuestas y videos de personajes que se abren de capa a su favor, además de reuniones aquí y allá y otros tantos con trabajo en territorio, así transcurrió la semana para los suspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, los cuales ante la aparente calma que antecede a la tormenta, porque de plano la dirigencia nacional que lidera Jorge Romero, nomás no define la forma en que saldrá el ungido o la ungida, ellos han continuado con el tejido de sus estructuras y búsqueda de apoyos. Es así que después del video que grabó la exdiputada y exdirigente estatal del PAN, Rocío Reza, a favor de las aspiraciones del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, ayer hizo lo propio el exalcalde Juan Blanco, pero él en favor del exfiscal César Jáuregui, quien por cierto, esta semana coincidió en un grillo, grillísimo restaurante con la dirigente estatal Daniela Álvarez, con la cual conversó unos momentos antes de volver con sus acompañantes, y obvio, la carrera interna fue el centro de la charla.

Mientras que quienes ayer optaron por pisar territorio son la diputada federal Manque Granados, la cual recorrió la colonia El Vergel para entregar útiles escolares y hasta se aventó a pintar un paso peatonal en la avenida Venceremos, mientras que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, caminó por la colonia Popular, en donde escuchó las necesidades de los vecinos para realizar las gestiones que les ayude a solventarlas. Por lo que mientras en el CEN azul se deciden y bajan la instrucción a la dirigencia estatal, los suspirantes continúan en lo suyo, en espera de salir con la unidad entera en este corretear político.

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Los que también optaron por recorrer el territorio, aunque en esa ciudad las tengan todas en contra, son los panistas de Juárez. Y es que esta semana, grupos de simpatizantes azules fueron vistos en calles de la frontera para dar a conocer los logros de la administración de la gobernadora Maru Campos, mismos que fueron encabezados por el exdiputado y exdirigente del Comité Directivo Municipal, Gabriel García Cantú, así como por el también exdiputado Raúl García Ruiz, quien por cierto ha levantado la mano para abanderar la causa panista en esa ciudad fronteriza que tal parece estar pintada de guinda, motivo por el que esa candidatura no es tan añorada como sí lo es en la capital, sin embargo, con todo y eso, todavía existen panistas juarenses que hacen su luchita, aunque enfrente tengan a un gigante moreno respaldado por miles y miles de becas y pensiones del Bienestar.

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Ya que mencionamos a Juárez y los morenos, el que volvió a tirarle otra pedrada a su colega de partido, más no de ideología, es el senador Juan Carlos Loera, el cual ha hecho pública su intención de buscar ser el candidato de Morena a la alcaldía fronteriza. A través de una publicación en Facebook, el senador y excandidato a la gubernatura se volvió a lanzar en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, quien desde junio se retiró del cargo para buscar la candidatura de la 4T al Gobierno de Chihuahua. “Pásele pásele… ¡Burritos de frijol con gorgojo! Buenos para limpiar el estómago y posicionar artificiosamente. El que entendió, entendió”, publicó Loera de la Rosa en su perfil oficial, lo que de inmediato generó críticas por parte de los crucistas, quienes de inmediato se hicieron los aludidos ante este nuevo comentario por parte del senador, el cual, en caso de que Pérez Cuéllar sea el ungido para la gubernatura, lo más probable que el premio de consolación para la senadora con licencia Andrea Chávez sea la alcaldía de Juárez, lo que de plano terminaría por tumbarle las aspiraciones al senador que, si una cosa hay que reconocerle, es que no se anda con hipocresías en ese afán de la “unidad” partidista.