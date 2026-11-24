El encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez indicó que de no presentarse Gilberto Zuany a la audiencia constitucional por el amparo que promovió, perderá la suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, de no presentarse, la Fiscalía General del Estado estará en condiciones de tramitar una ficha roja ante la Interpol, para su detención con fines de extradición.

Ello luego de que este martes se tiene prevista la audiencia constitucional en los juzgados federales, a la cual, Arturo Zuany deberá presentarse a comparecer.

Cabe señalar que Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas cuenta con una orden de aprehensión en el fuero local por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, así como otra en el fuero federal por su presunta responsabilidad en la intervención de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal, Morelos.