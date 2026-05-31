De la decepción al reconocimiento: Julieta Venegas cambia su visión de la 4T con “La niña futbolista”

Julieta Venegas enfrenta comentarios edaístas disfrazados de crítica política tras la presentación de la canción “La niña futbolista”. Esta composición, de enfoque feminista, fue presentada por el gobierno federal como un himno de inclusión y empoderamiento rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El pasado 29 de mayo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, enfatizó que la canción —una nueva versión del grupo Patita de Perro— resalta el papel de las mujeres en el futbol y busca inspirar a nuevas generaciones.

La colaboración con Julieta Venegas generó atención pública y mediática no solo por el peso de la cantautora en la industria, sino porque representa un giro ideológico.

En 2020, durante la crisis de covid-19, Venegas expresó su decepción hacia el movimiento impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La 4T le inspiraba despecho

En entrevista con el programa de Pisa y Corre del presentador Nacho Lozano, Julieta Venegas habló del cambio personal que experimentó a causa del confinamiento forzado por el virus.

También reflexionó sobre las enseñanzas colectivas que la pandemia podría dejar. Antes de concluir, Lozano y uno de sus colaboradores invitaron a la exintegrante de Tijuana No! a participar en una dinámica que consistía en adivinar qué éxitos de su repertorio le dedicaría al movimiento de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, la respuesta de Venegas fue original. Lejos de dedicar una de sus canciones a la 4T, se decantó por la obra de un ícono de la música popular: Juan Gabriel.

“Yo pensaría más como una despechada de Juan Gabriel”.

“¿Una de que te dolió y te decepcionó?”, preguntó Nacho Lozano, mientras Venegas ríe nerviosamente frente a la cámara antes de poner fin a la charla.

La ruptura con AMLO

Julieta Venegas votó por López Obrador en 2012, pero después se volvió una crítica pública de su administración. Sus principales diferencias surgieron por la gestión de la violencia de género, el feminismo y las crisis de derechos humanos en el país.

En 2021, Venegas fue una de las más de 2,500 mujeres que firmaron una carta abierta dirigida a AMLO. El documento exigía el cese de la violencia de género, cuestionaba la protección de Palacio Nacional frente a las manifestaciones de mujeres e instaba al mandatario a “romper el pacto patriarcal” tras respaldar la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Críticas por “La niña futbolista”

El cambio de postura de Julieta Venegas ha captado la atención pública. En un comunicado, la artista vinculó su participación con la administración de la presidenta Sheinbaum y su visión de feminismo.

En noviembre de 2025, la cantante apareció en la película Calurosa Navidad del programa chileno 31 Minutos. Su versión de “Mi muñeca me habló” fue elogiada tanto en México como en Chile.

El video oficial de “La niña futbolista” tuvo un pico de reproducciones, pero su tendencia es menor en comparación con el impacto de “Mi muñeca me habló”. Dos días después de su publicación en YouTube, el clip suma 58,000 reproducciones, con un promedio de 29,000 vistas por día; en contraste, su cover en 31 Minutos mantiene un promedio diario de 10,994 vistas desde su estreno, sumando más de 2 millones de clics totales (en el canal oficial del programa).

Aunque Julieta Venegas se ha mantenido al margen de la polarización, priorizó su mensaje sobre el impacto que busca en niñas y adolescentes: “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”,expresó.