David Beckham desaira a su hijo Brooklyn en su emotivo mensaje de Año Nuevo

El mensaje de Año Nuevo de David Beckham incluyó a varios miembros de su familia, pero dejó fuera a su hijo mayor, Brooklyn, generando reacciones entre sus seguidores.

David Beckham despidió el año con una emotiva publicación en redes sociales, en la que compartió algunos de los momentos más especiales que vivió durante 2025 junto a su familia. Sin embargo, el mensaje de Año Nuevo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente notaron la ausencia de su hijo mayor, Brooklyn Peltz Beckham, en las imágenes compartidas en medio de una supuesta disputa familiar.

David Beckham desaira a Brooklyn en su mensaje de Año Nuevo

David Beckham cerró el 2025 compartiendo un emotivo recuento de los momentos más significativos del año en sus redes sociales; sin embargo, una ausencia no pasó desapercibida. En la publicación previa al Año Nuevo, en la que el exfutbolista reunió recuerdos familiares y profesionales, no apareció su hijo mayor, Brooklyn, lo que de inmediato reavivó las versiones sobre que la tensión dentro de la familia Beckham continúa.

Victoria y David Beckham (Instagram)

El empresario de 50 años compartió un carrusel de 20 imágenes en el que incluyó a su esposa, Victoria Beckham, y a sus otros tres hijos: Romeo, de 23 años; Cruz, de 20; y Harper, de 14, al tiempo que recordó algunos de los momentos que aseguró “nunca olvidará” de este año.

Familia Beckham (Intagram)

La publicación abrió con una imagen de David y Victoria sonriéndose mutuamente, seguida de una fotografía familiar en la que llamó la atención la ausencia de Brooklyn.}

“Me siento muy afortunado de haber tenido el año que he tenido en 2025 lleno de momentos que nunca olvidaré desde mis 50 años hasta mi título de caballero (todavía me pellizco) y luego terminar ganando la MLS como propietario”, escribió en la publicación.

David Beckham y Tom Cruise (Instagram)

“Estoy muy agradecido con mi increíble esposa, mis maravillosos hijos, mis amigos y el equipo con el que trabajo a diario. Nada habría sido posible sin ustedes… Pero como diría Sir Alex Ferguson: “¡A lo que sigue!”, continuó. “Gracias por los recuerdos increíbles que siempre recordaré del 2025”. Un mensaje que Victoria no tardó en comentar: “Estamos muy orgullosos de ti. Todos te amamos mucho”.

David Beckham comparte sus mejores recuerdos de 2025

El exfutbolista también compartió otros momentos destacados del año, entre ellos el día en que fue nombrado caballero por el rey Carlos en una ceremonia realizada en el Castillo de Windsor el pasado noviembre, un acontecimiento que celebró acompañado de su esposa y sus padres. Asimismo, incluyó imágenes de su festejo por los 50 años, una celebración repleta de estrellas a la que asistieron familiares y amigos cercanos como Tom Cruise y Guy Ritchie.

Rey Carlos y David Beckham (Instagram)

Además, David Beckham destacó el histórico primer campeonato de la Copa MLS del Inter Miami CF, club del que es presidente y copropietario. En una de las imágenes aparece su familia reunida en el campo de fútbol para celebrar el triunfo, aunque una vez más llamó la atención la ausencia de Brooklyn, de 26 años, en la fotografía.

Familia Beckham (Instagram)

La publicación llega en medio de un momento turbulento para la familia Beckham, luego de que Brooklyn bloqueó en redes sociales a sus papás y a sus hermanos.

Una fuente cercana al joven y a su esposa, Nicola Peltz, señaló que la ausencia del joven en la publicación respondió a su deseo de mantener distancia y tranquilidad durante la temporada navideña. Según la fuente, la pareja habría pedido a los Beckham “espacio y privacidad” mientras buscan construir su propia vida, alejados del constante escrutinio mediático.