Cumplimentan orden de aprehensión por violación agravada, en Urique

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron mediante orden de aprehensión a Israel Humberto E. C., de 54 años de edad, por el delito de violación con penalidad agravada.

La tarde de ayer jueves 07 de mayo, los agentes ministeriales ubicaron al presunto responsable en el lugar conocido como Divisadero o Barrancas del Cobre, municipio de Urique, en donde le cumplimentaron el mandamiento judicial de captura.,

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el detenido agredió sexualmente a una menor de edad, en hecho registrados en el mes de abril del año 2024.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).