Culminan 19 policías estatales curso de manejo de drones tácticos para fortalecer labores de seguridad

Un total de 19 elementos de la Policía del Estado concluyeron este viernes el curso de manejo de drones tácticos, capacitación que les permitirá fortalecer las labores de vigilancia, patrullaje y apoyo operativo en distintas regiones de Chihuahua, por instrucción del secretario de seguridad, Luis Aguirre.

Joel Estrada, titular de la Dirección de Logística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que los agentes, adscritos a diversas unidades, se integrarán a sus áreas de trabajo con los conocimientos adquiridos para aprovechar esta tecnología en beneficio de la ciudadanía.

Explicó que el uso de drones tácticos contribuye al desarrollo de operativos policiales y de inteligencia, así como a las labores de búsqueda y rescate de personas extraviadas, especialmente en zonas de difícil acceso.

Asimismo, estas herramientas permiten reforzar la vigilancia y los patrullajes en comunidades, apoyar las acciones de seguridad durante eventos masivos y ampliar la capacidad de observación de los elementos en distintos escenarios operativos.

Con esta capacitación, la SSPE fortalece la preparación de su personal y promueve el uso de herramientas tecnológicas para mejorar las tareas de prevención, atención y seguridad en beneficio de la población chihuahuense.