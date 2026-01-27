Coparmex desarrollará “Diálogos por la Democracia” de manera digital

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio conocer que se preparan para el 2027 con el arranque de “Diálogos por Chihuahua” rumbo a la elección a la gubernatura.

Se trata de un proyecto de conocer a los candidatos que serán oficiales para la elección, este podría llegar a ser parte del Podcats nuevo de Coparmex.

“Estamos trabajando por diálogos por Chihuahua que empieza mañana y son podcast que nos hace conocer a los políticos y como son, su día a día de trabajo, creo que esto da cercanía entre ciudadanía y políticos, si funciona lo raplicaremos con Diálogos por la Democracia con tintes electorales”, comentó.

Cabe destacar que Coparmex se ha centrado en el proceso ciudadano y electoral a lo largo de su historia y cuida que prevalezca la democracia y legitimidad de los proceso al ser vigilante en cada elección.