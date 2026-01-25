Conoce la lista de beneficiarios del Programa Municipal de Becas para Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil

El Gobierno Municipal, a través del DIF, da a conocer la lista de beneficiarios del Programa Municipal de Becas para Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil (CBI), por medio del cual se brindarán apoyos a mil 450 familias.

Con una inversión de 10 millones 367 mil, este programa busca apoyar la economía de las familias e impulsar el desarrollo integral de las niñas y niños, con una beca mensual de 650 pesos, a partir del mes de febrero y hasta el mes de diciembre del 2026.

Lo anterior para que puedan continuar con la atención, cuidado y protección que estos espacios certificados les brindan, mientras mamá y papá cumplen con su jornada laboral.

Pueden consultar la lista de beneficiarias y beneficiarios en la página del DIF Municipal: https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu.

Con estas acciones se refuerza el compromiso del Gobierno Municipal, de trabajar por las niñas, niños y adolescentes de la Capital, así como salvaguardar sus derechos, para que puedan desarrollarse integralmente de forma óptima y abonar a la economía familiar con este tipo de apoyos.

Para cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse al 072, en la extensión 2285.