Cómo la amistad de Marc Anthony y los Beckham influyó en el distanciamiento con Brooklyn y la familia Peltz

Una “metida de pata” de Marc Anthony en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz fue uno de los detonantes de la polémica ruptura familiar.

La relación entre Marc Anthony y David Beckham pasó de ser una admiración mutua a convertirse en una de los “bromances” más sólidos entre dos famosos. Lo que comenzó con David escuchando la música de Marc en su camino a los estadios, hoy es un vínculo casi familiar.

Ellos mismos se definen como “hermanos de vida”, luego de que a lo largo de los años han compartido y protagonizado juntos importantes momentos que han redefinido su vínculo.

Esa unión, sin embargo, influyó en el distanciamiento de Brooklyn Beckham y la familia Peltz con los Beckham y es obvio que pudo haberse evitado.

Marc Anthony y David Beckham, los dos alegres compadres

La amistad que unía a Marc Anthony con David Beckham subió de nivel en diciembre de 2019, cuando el cantante fue nombrado padrino de Cruz Beckham (y testigo del bautizo de Harper Seven) en una ceremonia privada en Inglaterra.

Marc Anthony es padrino de Cruz Beckham (Instagram/Victoria Beckham)

En la fiesta posterior, se hizo viral un video en la que el ex futbolista y Marc bailan y cantan juntos el éxito “I Need to Know”, con lo que quedó demostrada la gran química y camaradería que reina entre ellos.

Tienes que leerlo:

Brooklyn Beckham: los fracasos profesionales del famoso ‘nepobaby’ Futbolista fracasado, fotógrafo criticado y chef improvisado, Brooklyn Beckham suma una lista de descalabros en sus intentos por despegar profesionalmente.

Más tarde, en 2023, David Beckham fue el invitado sorpresa encargado de dar el discurso de honor cuando Marc Anthony recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante el evento, David se mostró visiblemente emocionado y bromeó sobre la influencia que el cantante ha tenido en su persona. “Aprendí salsa por un solo hombre, pero no se lo digan a mi esposa”.

David Beckham y Marc Anthony (Emma McIntyre/Getty Images)

Además, desde la fundación del Inter Miami CF, del cual David Beckham es copropietario, su compadre Marc Anthony se autoproclamó como el fan número uno del equipo de futbol y es muy común verlo en el palco VIP del estadio en Miami durante los partidos.

Asimismo, han sido captados de vacaciones a bordo del lujoso yate de los Beckham, el “Seven”, navegando por las costas de Miami o Europa o en visitas familiares, como cuando David visitó a Marc, su esposa Nadia Ferreira y su hijo recién nacido, por lo que el cantante lo llamó “el tío David”.

David Beckham y Marc Anthony (Michael Reaves/Getty Images)

El discurso de Marc Anthony que congeló la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada el 9 de abril de 2022 en la mansión de la familia Peltz en Palm Beach, tenía todo para convertirse en el evento del año… y lo hizo, aunque no por las razones que todos esperaban.

La presencia de Marc Anthony en el enlace del primogénito de su grandes amigos David y Victoria Beckham era más que obligada. El cantante asistió a la boda no solo como invitado, sino como el encargado de ofrecer un espectáculo musical como regalo para los novios.

Te puede interesar:

Victoria Beckham brilla con sus diseños en la boda de su hijo Brooklyn La creadora lució un modelo de alta costura de su propia firma y vistió a distintas invitadas al enlace matrimonial.

Sin embargo, antes de cantar sus éxitos, el salsero tomó el micrófono para realizar una dedicatoria que, ahora sabemos, dejó a los invitados con la boca abierta y, al parecer, fue el inicio del conflicto entre los Beckham y los Peltz.

El error de Marc Anthony en la boda de Brooklyn y Nicola marcó un punto sin retorno en este drama familiar (Getty Images)

Marc Anthony llamó primero a Brooklyn Beckham a la pista y, enseguida, en lugar de presentar a la novia para el tradicional primer baile, el cantante pidió: “Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche… ¡Victoria Beckham!”.

Las palabras del cantante cayeron como un balde de agua fría sobre Nicola Peltz, quien según versiones abandonó el salón llorando, escoltada por su madre y su hermana, mientras Victoria Beckham ocupaba el centro de la pista para bailar con su hijo.

Victoria Beckham (Instagram/Victoria Beckham)

En declaraciones recientes, Brooklyn revivió la polémica y describió el momento como una experiencia traumática. “Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa”, contó.

Todos los detalles:

Así fue la espectacular boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Brooklyn Beckham y Nicola Peltz llegaron al altar frente a su familia y amigos, y sellaron su amor con un beso que duró seis segundos.

“En cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, añadió el hijo mayor de los Beckham, quien ha estado en boca de todos al afirmar que sus padres siempre buscaron boicotear su relación con su ahora esposa.

¿El error de Marc Anthony en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se pudo evitar?

La gran duda que rodea a la polémica ruptura familiar entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz con David y Victoria Beckham es que de no haber ocurrido aquel baile entre Victoria y su hijo el día de su boda las relación entre ambos clanes sería mejor en la actualidad.

Guerra de clanes:

Los Peltz y su desprecio por los Beckham: el origen del distanciamiento familiar El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz de los Beckham parece resultado de una “superioridad” que los Peltz tienen sobre sus consuegros.

Pero, ¿realmente fue sólo el error de Marc Anthony lo que dio origen al distanciamiento entre los clanes involucrados?

David Beckham y Marc Anthony (Stephen Dunn/Getty Images)

Ahora sabemos también que la organización de la boda y el drama por el vestido de novia tuvieron mucho que ver en el desgaste que llevó a este drama familiar.

También parece influir la percepción que tiene el propio Brooklyn Beckham de su familia y de la forma en la que sus padres manejan la “marca Beckham”, pero aunque puede resultar de lo más natural que un hijo busque construir su vida lejos del hogar familiar, cuando se trata de personajes tan mediáticos y de circunstancias tan “jugosas” se vuelve tema de conversación en todos los círculos.