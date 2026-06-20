Comité Olímpico Mexicano celebra el Día Olímpico con deportistas y mil 200 niños

Ciudad de México. Con la presencia de atletas de alto rendimiento, este sábado se celebró en el Comité Olímpico Mexicano (COM), el Día Olímpico.

La presidenta del COM María José Alcalá, destacó la importancia de la festividad como una fecha en donde la sociedad tiene la oportunidad de convivir con deportistas elite y convertirlos en su inspiración.

La ex clavadista sostuvo que otra de las metas es que los niños, jóvenes y padres valoren al deporte por los beneficios que aporta como la disciplina, perseverancia y salud.

Se tuvo una asistencia aproximada de mil 200 niños, que estuvieron acompañados de sus padres.

“Es un gran momento para el deporte olímpico tener un día en especial para celebrar; pero también para involucrar a la sociedad. Queremos que vean que el deporte es salud y te puede dar un bienestar. Ojalá que todos, todos hayan salido contentos y que el próximo año vengan más niños y niñas”.

Entre los asistentes estuvieron los seleccionados de deportes de invierno Regina Martínez y Luis Carrasco. También participaron las medallistas mundiales juveniles en lucha Melanie y Edna Jiménez, así como Daniela Rojas.

El medallista olímpico en Sydney 2000, Joel Sánchez también estuvo presente así como los pentatletas y medallistas panamericanos Mayan Oliver y Duilio Carrillo.