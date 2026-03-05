Coincidencias azules-Priistas de Chihuahua con ‘Alito’-Cruz visita a García Harfuch y Monreal-Llegó la reforma electoral

Aunque en política digan que no existen las coincidencias, tal parece que ayer en un céntrico y grillo restaurante los astros se alinearon para que una coincidencia muy especial sucediera. Resulta que la mayoría de los suspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital se reunieron en una sola mesa, y obviamente que tampoco faltó la selfie que dejó huella de esa reunión bastante grilla y azul. Es así que ahí estaban el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez; el fiscal General César Jáuregui y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, así como el titular de la JMAS en la ciudad, Alan Falomir, acompañados por el juez Paco Navarro y Minerva Correa, integrante del Órgano de Administración Judicial. Los malosos nos comentan que todos y cada uno de los aspirantes llegaron por separado, y que la coincidencia se presentó casi casi al pedir el desayuno, sin embargo, “haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que una imagen vale más que mil palabras, y aunque por cuestiones del destino ahí faltaron el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera y la diputada federal Manque Granados para completar totalmente el cuadro azulado que busca la ansiada candidatura, el mensaje de unidad y camaradería que se traen los panistas es lo que cuenta, pues como dijo uno de los protagonistas de la selfie, mientras los de la competencia no se pueden ni ver, acá hasta comparten el pan con mermelada.

******

Otros que también traen el mensaje de unidad en serio son los liderazgos priistas de Chihuahua, quienes viajaron a la Ciudad de México para asistir a la Sesión Solemne del Consejo Político Nacional para conmemorar el 97 aniversario de la fundación del PRI, misma que fue encabezada por el presidente del CEN y senador, ‘Alito’ Moreno, quien además de entregar reconocimientos a reconocidos tricolores con amplia trayectoria, también llamó a los militantes de la familia revolucionaria a no rajarse y continuar con el trabajo territorial, pues ya vienen los comicios del 2027 y sin duda, el PRI será el fiel de la balanza de lo que pueda ocurrir cuando se enfrenten en las urnas las dos visiones políticas de lo que se busca para este país.

Como representantes de Chihuahua allá anduvieron el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso local y consejero nacional, Arturo Medina, el diputado y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN, José Luis Villalobos, el dirigente estatal y diputado federal, Alex Domínguez, así como el también legislador federal Noel Chávez, además de la secretaria General del CDE, Janeth Montes y su antecesora en el puesto, Kenya Durán y Pedro Beristáin, dirigente del Comité Directivo Municipal en la capital del estado. El llamado de ‘Alito’ al priismo fue el de priorizar la unidad y no claudicar ante el régimen, por lo que este año será crucial para que los tricolores demuestren, una vez más, que por más que los den por muertos, un partido que creó las instituciones y sentó la bases del México actual, puede resurgir de las cenizas en cualquier momento.

******

Quien continuó con su gira en la Ciudad de México es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual después de reunirse con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ayer hizo lo propio con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de paso también visitó a al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el poderoso zacatecano que influyó muchísimo para que Pérez Cuéllar se quitara la casaca azul y se pusiera la guinda en el 2018. Así que para algunos esas visitas a los más influyentes de la 4T por parte del alcalde de Ciudad Juárez los hace afirmar que en el 2027, Cruz pudiera ser el ungido para buscar la gubernatura como abanderado de Morena, a pesar de su pasado extremadamente panista. ¿Será?

******

Por fin, la tan cacareada iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tocó base en la Cámara de Diputados. Ayer, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recibió el documento que consta de 60 páginas y que pretende reformar 11 artículos constitucionales, iniciativa que ha puesto en jaque la alianza legislativa que tiene Morena con el Verde y el PT, y aunque los del tucán ya no han respingado como lo hicieron en un principio, los petistas todavía patalean por la manera en que Sheinbaum les “agradece” por sus servicios, pues las discrepancias por las cuales levantaron la ceja los del Partido del Trabajo, aparecieron tal cual en la iniciativa.

Los puntos torales de la mentada reforma electoral que requiere sí o sí la mayoría calificada son la nueva integración del Congreso de la Unión, reducción de los tiempos de radio y TV; regulación de Inteligencia Artificial; el inicio de los cómputos distritales y la prohibición del financiamiento ilícito de partidos políticos. En el caso de la manera de elegir a los “pluris” y la reducción en el número de curules en el Senado es lo que trae a los aliados del morenismo parados de pelos y pestañas, pues Sheinbaum busca que 100 escaños sean para candidaturas que no ganaron su distrito, pero obtuvieron los mejores porcentajes de votación para su partido y las otras 100 diputaciones sean mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo la participación de mexicanos residentes en el extranjero.

Pero lo que más cala es la reducción de curules en el Senado, que pasaría de tener 128 a 96 senadurías, de las cuales, en cada estado, dos serán electos por mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría, por lo que para ello establece que los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad federativa de que se trate. Con ello, se elimina la lista nacional de senadores plurinominales… y he ahí el meollo del asunto: los “aliados” del morenismo prácticamente desaparecerían de la Cámara Alta. Vaya modo de agradecerles por sus servicios en la aprobación de tantas y tantas reformas constitucionales que ejecutó la llamada 4T. Te convenzo, te uso y después te desecho.