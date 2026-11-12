CIMA apuesta por el talento: Beca a cuatro equipos en Copa Chihuahua

Un total de cuatro equipos de futbol infantil se inscribieron a la Copa Chihuahua CIMA 2026, gracias a las becas otorgadas por CIMA, encabezado por su director general, Teddy Martínez Ruiz. Con este apoyo, niñas y niños de diferentes colonias de la capital tendrán la oportunidad de competir en la quinta edición del torneo, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre.

Los equipos beneficiados completaron su registro este miércoles 11 de noviembre y están integrados por futbolistas provenientes de colonias como Obrera, Leones, Punta Oriente, Villa Juárez, Girasoles, Lealtad, UP, Mármol, Jardines de Oriente, Naranjos, Praderas y San Guillermo, quienes buscarán destacar en esta competencia de alcance internacional.

La inscripción de estos cuatro conjuntos forma parte del compromiso con el talento y la inclusión social impulsados por Teddy Martínez, quien durante cinco años ha respaldado la realización de la Copa Chihuahua. Su objetivo es que más niñas y niños tengan acceso a espacios deportivos que fomenten la disciplina, el compañerismo y el desarrollo de sus habilidades.

A través de estas becas, CIMA busca reconocer al talento, fortalecer el tejido social y promover el futbol como una herramienta de transformación comunitaria, brindando oportunidades a jóvenes talentos que podrán representar a sus colonias y enfrentarse a equipos de diferentes ciudades de México y Estados Unidos.

La Copa Chihuahua CIMA 2026 reunirá a futbolistas provenientes de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Galeana, Nuevo Casas Grandes, Monterrey, Nuevo León y El Paso, Texas. Los encuentros comenzarán este viernes 13 de noviembre en el Polideportivo Luis H. Álvarez, con competencias en las categorías 2013, 2015 y 2017.

Con la inscripción de estos cuatro equipos becados, CIMA reafirma su respaldo al deporte infantil y a la formación de nuevas generaciones, demostrando que la Copa Chihuahua también representa una oportunidad para impulsar la inclusión, unir comunidades y permitir que más niñas y niños persigan sus sueños dentro del futbol.