Choque por alcance deja un lesionado en Ortiz Mena y Francisco Villa

Un accidente vial registrado en la intersección de la lateral de Ortiz Mena y avenida Francisco Villa dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo de color negro, modelo reciente, circulaba de norte a sur sobre la lateral de Ortiz Mena, cuando impactó por alcance a una pickup Ford Ranger de modelo atrasado.

Tras el choque, el conductor del Aveo resultó con lesiones, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. No se informó de más personas heridas.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.

El percance dejó daños materiales de consideración, principalmente en el Aveo, el cual presentó afectaciones de mayor magnitud.