Chihuahuenses disfrutaron del color y la tradición del Festival Folklórico 2026

– _Durante tres días, el Gobierno Municipal llevó actividades para todas las familias como concursos, presentaciones de arte y más_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de marzo de 2026.-*_ Con gran éxito, miles de familias disfrutaron del el Festival Folklórico 2026, a cargo del Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, donde del 13 al 15 de marzo hubo encuentros de danza tradicional que incluyó concursos, presentaciones artísticas, desfiles y espectáculos masivos.

Las actividades iniciaron con el concurso Chihuahua Capital Folklore Mexicano, realizado en el Teatro de la Ciudad, donde compañías de danza compitieron en las categorías Infantil, Juvenil y Libre.

Posteriormente, en la Plaza de Armas se llevó a cabo la Fiesta Mexicana, que reunió a 65 compañías, así como el Reto Solista, competencia de parejas que destacó por el nivel técnico y la pasión por la danza mostrada por sus participantes.

El Centro Histórico también formó parte de esta celebración con el Desfile de Delegaciones, en el que participaron 70 compañías y 54 parejas que recorrieron la calle Libertad entre los aplausos del público que se dio cita para acompañar este recorrido lleno de música y color.

El cierre del festival se realizó en la Plaza El Palomar con la Polka Monumental 2026, que marcó un récord de participación al reunir a 153 compañías y a 3 mil 754 bailarines provenientes de diferentes municipios del estado, así como de otras partes del país y de Estados Unidos.

Durante la presentación interpretaron nueve polkas y un shotis, destacando la coreografía principal Las Aguas del Río Nonoava, ejecutada de manera simultánea por miles de participantes ante un público que llenó las gradas del recinto.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento a Carlos Rodríguez Castañeda y a Brenda Medina por sus diez años de colaboración en la creación y fortalecimiento de este evento, que se ha convertido en una tradición para las y los chihuahuenses.

El festival concluyó con una amplia participación ciudadana y la presencia de agrupaciones de danza provenientes de distintas regiones del estado, en una celebración que destacó la identidad, la tradición y el orgullo chihuahuense.

La interpretación colectiva fue reconocida por la World Association Performing Arts (WAPA), al destacar la participación de miles de chihuahuenses que mostraron la riqueza de la cultura regional mexicana a través de la danza y la música, a cargo del grupo Desafío Norteño.

Con esta edición, el Festival Folklórico se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes dedicados al folklore chihuahuense, al promover la preservación de las tradiciones y reconocer el talento dancístico del estado.