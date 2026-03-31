Chihuahua: El destino emergente que lo tiene todo para Semana Santa 2026

Chihuahua no es solo un destino; es un caleidoscopio de experiencias. Es el segundo destino emergente sin playa más importante del país, por ello, la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso ¡ah Chihuahua! han diseñado una ruta que conecta la historia colonial con la naturaleza más salvaje.

Pilares Naturales

Al sur de la capital, las “Perlas del Conchos” (Rosales, Camargo, San Francisco de Conchos, Jiménez, Julimes y Talamantes) ofrecen el refugio perfecto para quienes buscan frescura y recreación.

Explora los 60 mil km2 de las Barrancas del Cobre. Vive la espiritualidad rarámuri en Guachochi, deslúmbrate con la cascada de Basaseachi desde Creel, o desciende a las profundidades mineras de Batopilas.

También, el noroeste resguarda el alma de México. Desde el Patrimonio de la Humanidad en Paquimé, Casas Grandes hasta las cuevas en Madera.

En el norte, Ciudad Juárez combina la mejor hotelería con el surrealismo de las Dunas de Samalayuca.

Chihuahua Capital: Historia y Actualidad

Antes de internarte en la sierra o el desierto, dedica tiempo a la capital. La mezcla entre lo antiguo y lo moderno es fascinante:

En el Distrito 1, el rostro cosmopolita combina la gastronomía de primer nivel y el shopping.

Asimismo, considerado entre los 10 más espectaculares del mundo, la ruta del Chepe inicia el trayecto ferroviario con paisajes impresionantes.

Disfruta la cultura viva en el Turibús o en los Trolleys de Chihuahua Bárbaro, donde actores te cuentan la historia del estado mientras conoces las Grutas de Nombre de Dios o la Quinta Gameros.

Tip de Viajero: La mejor forma de entender los murales y la arquitectura que definen nuestra identidad mexicana es con los recorridos históricos gratuitos de la Catedral y la Plaza de Armas.

Planea tu Visita: Para que no te pierdas ningún detalle de la cartelera y horarios, te recomendamos consultar las fuentes oficiales:

Reserva tu Turibús: turibuscapitalchihuahua.mx

Paseos en Trolley: chihuahuabarbaro.com