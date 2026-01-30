Capturan al ‘Chino’ Arce, jefe de sicarios de Los Salazar y aliado de Los Chapitos

En Ciudad Obregón, Sonora, fue detenido Jesús Iván Arce Verdugo, El Chino Arce, identificado por autoridades estatales como un criminal de alto perfil, considerado objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en esa región.

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora capturaron a Arce Verdugo.

El Chino Arce es señalado por las autoridades “como jefe de una célula delictiva, motivo por el cual era buscado activamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)”.

En su contra existían cinco órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y asociación delictuosa, y se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por información que condujera a su captura.

El detenido, según los reportes gubernamentales está vinculado con el grupo Los Salazar, una organización criminal con presencia en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, vinculada al cártel de Sinaloa.

Los Salazar estaban aliados con la facción de Los Chapitos; sin embargo, las disputas internas con el grupo de Los Mayos ha generado confrontaciones con otros grupos delictivos por el control territorial del sur del estado, principalmente en el municipio de Cajeme.

En este contexto, Jesús Iván Arce Verdugo habría fungido como jefe de sicarios y líder operativo de una célula armada, con responsabilidades directas en la ejecución de ataques, control territorial y confrontación con organizaciones rivales en Ciudad Obregón y zonas aledañas, señalaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

El Chino Arce, de acuerdo con las carpetas de investigación, enfrenta cargos por homicidios calificados, tentativas de homicidio, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa, cometidos entre 2024 y 2025.

El hecho criminal más relevante es su presunta participación en un ataque armado ocurrido durante un convivio de XV años, registrado la madrugada del 29 de diciembre de 2023 en un domicilio de la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, que dejó como saldo ocho personas sin vida y 26 más lesionadas.