Cambia Fiscalía estrategia para recapturar a homicidas de María Guadalupe

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que ya se emprendieron una serie de acciones jurídicas derivadas de la liberación de un hombre y una mujer considerados como presuntos responsables por el homicidio de la joven María Guadalupe M. S.

Explicó que en la audiencia de control, el juez declaró de ilegal la detención por lo que ordenó que fueran puestos en libertad, criterio que reiteró, no comparte la Fiscalía General.

Asimismo, dijo que ya se pusieron en marcha otras estrategias jurídicas para dar con las personas responsables del crimen, recordando que hay un tercer detenido que está a la espera de la audiencia de vinculación o no a proceso.

Cabe señalar que ayer lunes se dio a conocer de la detención de Ángel Fabián B. A., por el delito de exhumación, inhumación y respeto a los cadáveres, por su implicación en el hallazgo del cuerpo de la víctima el pasado 27 de abril, al interior de un domicilio de la calle Urique, del fraccionamiento Juan Escutia, en la ciudad de Chihuahua.

En el momento en que agentes de la Policía Ministerial y de la Policía Municipal arribaron al lugar del hallazgo, se detuvo a dicho sujeto junto con una mujer, no obstante, el Juez de Control calificó de ilegal la detención y los puso en libertad.

De tal forma que el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, solicitó la orden de aprehensión con la que se detuvo a Ángel Fabián B. A., para ser llevado a la audiencia en donde se formulará imputación en su contra.