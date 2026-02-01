Cae globo aerostático en Teotihuacan por mal clima; reportan dos incidentes más

Se reportaron las caídas de al menos tres globos aerostáticos en Teotihuacan, Estado de México ante el mal clima que azotó el pasado sábado 31 de enero en la región; no se reportaron lesionados.

De acuerdo con la información, un globo aerostático de Teotihuacan cayó en el jardín de una casa, mientras que otros dos tuvieron que aterrizar de manera forzosa en la zona ejidal y la carretera de Acolman.

No se reportaron heridos tras el accidente del globo aerostático de Teotihuacan

El pasado 31 de enero se registró un accidente en la zona arqueológica de Teotihuacan, en donde un globo aerostático cayó tras el mal clima que se registró.

Asimismo, otros dos globos aerostáticos también tuvieron que aterrizar de manera forzada en la zona ejidal de Teotihuacan. De acuerdo con Protección Civil, no se registraron heridos.

De acuerdo con Pedro Hernández, coordinador de Protección Civil de Teotihuacan, en el globo aerostático iban seis personas al momento del accidente en la colonia La Purificación.

El accidente del globo aerostático en Teotihuacan, de la compañía Aventura en Globo, ocurrió debido a las condiciones climatológicas, pues se sabe que ingresó un nuevo frente frío al país.

Aunque la caída del globo aerostático, el cual era dirigido por el Piloto Francisco Pantaleón Vázquez —quien fue puesto a disposición del Juez Cívico de Teotihuacan— provocó daños en tuberías de agua potable y cámaras de vigilancia; ninguna persona resultó herida.

El segundo incidente ocurrió al mando del Piloto Carlos Jair Mendosa Hernández, de la empresa Volar en Globo, quien reveló que aterrizó de emergencia ante el mal clima; tenía a bordo 10 pasajeros, quienes se encuentran bien.

Finalmente, el tercer incidente en globo aerostático de Teotihuacan se registró sobre el Camino Viejo a las Pirámides, a cargo del Piloto Mauricio Abisael Olguín Campos.

Él también rindió su declaración ante las autoridades, revelando que al igual que los otros dos globos aerostáticos, tuvo que aterrizar de emergencia ante las condiciones climáticas; tenía 8 pasajeros a bordo y ninguno resultó herido.