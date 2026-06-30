Busca Óscar Avitia evitar cierre de escuelas por baja matrícula

El diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua con el fin de implementar medidas de conservación y fortalecimiento para que aquellos planteles escolares de educación básica en riesgo de desaparecer por baja matrícula operen con un grupo óptimo de 15 a 25 alumnos por salón.

El iniciador expuso que la tasa de natalidad en las familias chihuahuenses ha descendido de manera considerable por factores económicos, sociales, culturales y de planificación familiar. De acuerdo con datos del INEGI, la entidad registra una baja progresiva en los nacimientos anuales, lo que ha provocado que muchas escuelas, tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales y de la Sierra Tarahumara, operen con matrículas cada vez más reducidas.

Advirtió que el cierre definitivo de estas escuelas genera múltiples consecuencias negativas como lo vemos en las colonias mas antiguas de las principales ciudades del Estado, esto conlleva traslados forzados de estudiantes que afectan su autoestima, estabilidad emocional y desempeño académico, la desintegración de comunidades escolares consolidadas desde décadas atrás, así como la pérdida de infraestructura educativa ya construida y financiada con recursos públicos, además de costos adicionales para el Estado derivados de la necesidad de trasladar alumnos a otras instituciones.

Avitia Arellanes subrayó que el rango de 15 a 25 estudiantes que se proponen se basa en recomendaciones pedagógicas internacionales y en concordancia con los estandares educativos vigentes, asi como en los tratados internacionales referentes a niñas, niños y adolescentes.

“Queda claro que con un número menor de estudiantes por docente es posible brindar una atención mucho más personalizada, detectar oportunamente rezagos o talentos específicos, implementar estrategias diferenciadas de enseñanza y fortalecer la relación entre quienes interactúan diariamente en el aula. Asimismo, se facilita de manera significativa la inclusión educativa de alumnos con necesidades especiales, trastornos de aprendizaje, rezago escolar o cualquier condición que requiera mayor acompañamiento, aspecto que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años en nuestras aulas”, enfatizó Avitia.

Incidicó es necesario establecer criterios claros dentro de la legislación educativa estatal que permitan a las autoridades educativas implementar medidas preventivas antes de determinar el cierre definitivo de un plantel escolar, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y el derecho humano a la educación consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Esta reforma no solo responde a una realidad demográfica que difícilmente se revertirá en el corto plazo, sino que la convierte en una ventaja competitiva para las y los estudiantes del Estado de Chihuahua. Al mantener abiertas las escuelas con grupos reducidos y de mayor calidad, fortalecemos el tejido social de nuestras comunidades, garantizamos el derecho a la educación en entornos cercanos al hogar y avanzamos hacia un modelo educativo más humano, inclusivo y centrado en el alumnado”, manifestó el diputado Oscar Avitia.