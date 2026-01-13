Busca Coparmex reunión con DSPM; principal tema homicidios

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que espera reunirse con el director de Seguridad Pública Municipal (DSPM) Julio César Salas González por temas de seguridad.

En este sentido, el líder patronal comentó que es necesario dar paso a esta reunión con el fin de saber los indicadores, ya que el cierre del mes de diciembre fueron días preocupantes por el índice de homicidios en Chihuahua capital.

“Sabemos que es un asunto de bandas criminales, pero no deja de ser preocupante y por parte de la Coparmex estamos tratando de buscar una cita con el comandante Salas para que nos platique a que se debió este asunto y qué medidas se están tomando para que este inicio de año sea mucho más tranquilo para la ciudad”, comentó.

El sector empresarial patronal busca este acercamiento con la autoridad municipal para finales de este mes con el fin de entablar dialogo y colaborar con la sociedad en el ámbito de seguridad.