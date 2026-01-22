Bonilla encabeza entrega del Premio Teporaca 2025 y reconoce a lo mejor del deporte local

En una ceremonia solemne celebrada este jueves, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, presidió la edición número 39 del Premio Teporaca 2025, máximo reconocimiento que otorga el municipio a las y los deportistas que han destacado por su desempeño, constancia y trayectoria durante el último año.

El acto se llevó a cabo en Sesión Solemne de Cabildo, donde se entregaron 38 estatuillas de bronce, además de las preseas de oro y plata, con lo que se reconoció el esfuerzo de 40 atletas que representan a 33 disciplinas deportivas, así como cinco categorías especiales.

Durante el evento, autoridades municipales destacaron que el Premio Teporaca simboliza no solo los logros deportivos, sino también los valores de disciplina, perseverancia y orgullo para la ciudad de Chihuahua.

Atletas galardonados con estatuilla de bronce

Entre las disciplinas reconocidas se encuentran ajedrez, atletismo, automovilismo, basquetbol, béisbol, box, karate, taekwondo, natación, triatlón, motocross, wushu, entre muchas otras. Cada galardón fue otorgado a deportistas que sobresalieron a nivel estatal, nacional e internacional.

Categorías especiales

De igual forma, se entregaron reconocimientos especiales a:

• Deporte adaptado: Yuri Julisa Zubirán Flores (natación)

• Entrenador del año: Inocente Mauricio Ramírez Hernández (artes marciales mixtas)

• Adulto mayor: Dora Lidia Castro Jiménez (basquetbol)

• Atleta profesional: Rafael Felipe Vallina Russek (automovilismo)

• Juez: María de Guadalupe Arteaga Escárcega (artes marciales mixtas)

Finalistas a Teporaca de Oro y Plata

Como parte de la ceremonia, se reconoció también a las finalistas al Premio Teporaca de Oro y Plata:

• Victoria Chávez, integrante de la selección mexicana de tochito bandera, bicampeona mundial y nominada como Mejor Atleta 2025.

• Mía Michelle Gómez, destacada raquetbolista con múltiples medallas en Olimpiada Nacional CONADE y competencias internacionales.

El Gobierno Municipal informó que las actividades de celebración continuarán este sábado 24 de enero a las 12:00 horas, con el tradicional desfile de las y los ganadores por las principales calles del centro de la ciudad, como cierre de los festejos del Premio Teporaca 2025.