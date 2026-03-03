Bonilla a la CMIC-Cruz visita a Ariadna-El suspenso de la reforma electoral-Soldados azules

A propósito de que ya se construyen importantes obras en Chihuahua capital, aunado a que en su Cuarto Informe la gobernadora Maru Campos anunció la construcción de más obra pública en esta ciudad, lo que representa una gran inversión por parte del Gobierno del Estado, ya existe fecha para que el alcalde Marco Bonilla acuda a las instalaciones de la CMIC, en donde los empresarios de la construcción se reunirán con el Presidente Municipal para precisamente revisar los avances de los tres puentes y de las obras que proyectó la Góber para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los chihuahuenses que habitan en la capital.

Será el próximo 17 de marzo cuando el alcalde Bonilla atienda la invitación de los empresarios agremiados a la CMIC que preside Juan Carlos Montaño, quien desde el pasado 13 de enero asumió las riendas de esa cámara empresarial en sustitución de Julio César Mercado, pero que será hasta la semana entrante, en específico el día 11, cuando Montaño tome protesta de manera oficial en un evento que se llevará a cabo a las 18 horas en Palacio de Gobierno, y donde estarán presentes los tres Poderes del Estado, líderes políticos y empresariales. Se viene bastante obra pública para la capital y las principales ciudades de la entidad, así que la CMIC ya se prepara.

******

Ya que andamos con alcaldes y sus reuniones, el que ayer anduvo en la Ciudad de México después de que el fin de semana lo utilizó para visitar los municipios de Uruachi y Urique, en lo que sus adversarios políticos califican de campaña anticipada, es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien no desaprovechó el viaje a la capital del país y se reunió ni más ni menos que con la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, cuya influencia en el morenismo de Chihuahua es muy notoria y la cual desde hace años es una de las manos más poderosas que mecen la cuna de Morena en este norteño estado. Por lo que mientras las piezas del ajedrez grillo se mueven, desacomodan y acomodan en el seno del partido guinda y la diversidad de sus filas, Pérez Cuéllar mantiene al menos una relación de cortesía con la funcionaria federal que sin duda tendrá tremenda influencia en la unción de candidaturas morenistas para el proceso electoral que se viene.

******

Y si de cuestiones electorales se trata, lo que parece una versión de “Pedro y el lobo” es la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues desde ayer y durante todo el día, en la Cámara de Diputados estuvieron esperando la llegada de la iniciativa, tal como lo prometió la inquilina de Palacio Nacional desde la semana pasada, sin embargo, anoche, el coordinador de la bancada de Morena ahí en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que sería “en las próximas horas” cuando por fin arribe esa iniciativa que trae parados de pelos y pestañas a los propios morenos, quienes saben perfectamente que sin el apoyo de los legisladores del Verde y el PT, no lograrán aprobarla, pues como ya lo han dicho los opositores a la 4T, sería un suicidio para los hasta hoy aliados incondicionales del morenismo, razón por la que los más optimistas asumen que la reforma electoral de Sheinbaum no pasará, aunque todavía está por ver qué medidas coercitivas les aplicará la 4T a los verdes y petistas que se resisten a aprobar este capricho presidencial que, sin duda, no sólo les daría un balazo en el pie, terminarían acribillados.

******

Porque se vienen tiempos de guerra, tanto electoral como sucia y también mediática, los que han sido llamados a una capacitación por parte del Comité Directivo Municipal del PAN de Chihuahua capital son los llamados “soldados azules”, misma que se llevará a cabo este miércoles en las instalaciones del CDM panista que se ubica en la avenida Ocampo, en donde la intención es que los también denominados “chalecos azules”, sepan recorrer el territorio y puedan desde ahí, desde las colonias y las calles, informar acerca de los resultados de las administraciones panistas, pues ante el proceso electoral que iniciará formalmente en octubre de este año, el PAN debe tener listo a su ejército, ya que han comenzado a sonar los tambores de guerra y están abiertos múltiples flancos que buscarán denostar a las administraciones de la gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla.