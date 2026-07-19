Balean a hombre cerca de presa; capturan a presuntos responsables camino a Fresno

Al número de emergencia, se reporta sobre un lesionado por proyectil de arma de fuego en los atascaderos ahí donde se encuentra el Rebalse de la Presa Chihuahua, en el poblado de El Fresno, el hombre que no se sabe su identidad ni edad lo llevan lesionado a bordo de una pickup Ford F 150 a un hospital a Chihuahua.

Mediante las cámaras de la del arco de vigilancia, de la carretera hacia Cuauhtémoc ubicaron al vehículo del responsable, un Dodge Avenger de color gris.

Posteriormente llegan las unidades a la zona de los atascaderos, donde chihuahuenses acuden para disfrutar de su domingo y están parando a los vehículos para revisión después del incidente y el conductor de una pickup Nissan Titán de color plata hace caso omiso, intenta escapar y justo en la entrada hacia el Fresno, impacta a un vehículo Nissan Altima de color blanco que estaba estacionado.

Los elementos de la policía estatal que le marcaron el alto, detienen a un hombre y a una mujer y les aseguran un arma corta, se desconoce de momento si estos detenidos tienen que ver con el lesionado.

En el lugar se implementó un operativo desplegado por policía estatal, municipal y Fiscalía General del Estado.