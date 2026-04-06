Avanza 46% pago de Revalidación Vehicular, abril último mes de descuentos

José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda señaló que existe un avance del 46 por ciento en la meta de la Revalidación Vehicular con alrededor de 996 mil trámites a nivel estatal.

Del total de pagos realizados, 354 mil corresponden a Ciudad Juárez con un avance del 54 por ciento en la meta de dicho municipio, así como 311 mil trámites a Chihuahua, con un avance del 45.6 por ciento.

El secretario recordó que abril es el último mes que aplica descuento en el pago de la Revalidación Vehicular y que a partir de mayo se aplicará el costo normal para todos los vehículos por lo que invitó a la población que aún no ha hecho su pago para que aproveche las últimas semanas del programa.

Cabe señalar que, en función del modelo vehícular, el total de la revalidación en abril queda de la siguiente manera: -2021 al 2027, 2 mil 529 -2016 al 2020, 2 mil 476 -2011 al 2015, 2 mil 272 -2006 al 2010, 2 mil 119 -2001 al 2005, mil 966 -1996 al 2000, mil 864 -1995 anteriores, mil 609