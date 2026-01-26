Austeridad debe ir con práctica: Coparmex ante revolución de camionetas de SCJN

El presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante el escandaloso momento de devolución de camionetas costosas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es necesario que se den acciones de austeridad con el ejemplo que se dijo tendría esta nueva etapa de poder.

“Eso es lo delicado de manejar argumentos políticos para cuestiones prácticas, entendemos perfectamente la molestia que hasta nosotros sentimos cuando un órgano está presumiendo de austeridad y sale con un gasto arriba de 10 millones de pesos con la compra de pocos vehículos, entonces lo entendemos”, comentó.

Asegura que un juez debe tener un vehículo y blindado dado a su labor, pero estos actualmente están blindados y no necesitaban ser cambiados de la noche a la mañana por lo cual es otra interrogante.

“Hay que cuidar el argumento si están hablando de austeridad, hay que ver en que ahorrar y que no, sino era necesidad pues no los cambiaban que es lo que estamos viendo”, comentó.

Para finalizar, argumentó que será Importante seguir las reglas y políticas por las que se rige el país y no rompen son un pésimo ejemplo, coinciden con la queja de la ciudadanía ya que no son los tiempos, ni gastos, es injusto pagar por algo innecesario.