Atienden reporte por detonaciones de arma de fuego en la colonia Tierra Nueva, en Cuauhtémoc

Elementos de las Fuerzas Municipales atendieron la noche del 25 de enero un reporte ciudadano relacionado con detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia Tierra Nueva, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 21:21 horas se recibió un aviso a través del sistema de emergencias 911, por lo que una unidad policial se trasladó al cruce de la calle 100 y Xochimilco. Al arribar al sitio, los agentes se entrevistaron con vecinos del sector, quienes señalaron que momentos antes un hombre arribó al domicilio de una vecina a bordo de una camioneta tipo RAM, modelo atrasado, en color rojo.

Los testigos indicaron que el sujeto, de complexión regular y tez morena clara, vestía camisa blanca y presentaba una aparente lesión en la ceja izquierda. Posteriormente, el individuo realizó varias detonaciones de arma de fuego en contra del inmueble para luego retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Durante la inspección del área, los elementos localizaron tres casquillos percutidos y un cartucho útil calibre 9 milímetros. No se reportaron personas lesionadas ni daños visibles en el domicilio afectado.

Ante los hechos, se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, quedando a cargo de la escena el área de Periciales, quienes realizaron el aseguramiento de los indicios y las diligencias correspondientes para la investigación del caso.