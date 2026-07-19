Arrestan en Miami a los influencers machistas Andrew y Tristan Tate; son acusados de violación en Reino Unido

Las autoridades federales arrestaron el sábado en Miami a los hermanos Andrew y Tristan Tate, influencers de hipermasculinidad denunciados por violación, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, dijo a The Associated Press que la orden estaba bajo secreto.

Los fiscales británicos anunciaron a última hora del sábado que buscaban la extradición de los hermanos por cargos de violación y trata de personas. Los delitos ocurrieron entre julio de 2010 y agosto de 2017, dijo el Servicio de Fiscalía de la Corona en un comunicado.

Los hermanos, defensores de la hipermasculinidad que tienen millones de seguidores en redes sociales, tienen doble ciudadanía estadunidense y británica y se mudaron a Rumania en 2016. Fueron arrestados allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres para su explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso no siguió adelante debido a irregularidades legales y procesales.

Los ex kickboxers profesionales han acumulado una base de sTreguidores, en particular hombres jóvenes y niños, al profesar un estilo de vida de lujo y una misoginia abierta.

Los cargos pendientes en el Reino Unido acusan a los hermanos de abusar de mujeres entre 2012 y 2015 en un área al norte de Londres, donde crecieron. Sus abogados han dicho que ellos niegan las acusaciones.

Con información de La Jornada