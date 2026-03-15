Alfredo Adame explica pelea con esposo de Karely Ruiz previo a Ring Royale

Alfredo Adame explicó la pelea que tuvo con el esposo de Karely Ruiz en el estacionamiento previo al Ring Royale 2026.

Tras el golpe que recibió, Alfredo Adame solicitó que no dejen entrar al esposo de Karely Ruiz al Ring Royale 2026 o de lo contrario podría agarrárselo a golpes.

Alfredo Adame explica el encontronazo que tuvo con el esposo de Karely Ruiz previo al Ring Royale 2026

Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo el evento de pesaje del Ring Royale 2026, donde Alfredo Adame fue golpeado por Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz.

Alfredo Adame explicó lo que vivió en el estacionamiento, donde se llevó a cabo el pesaje del Ring Royale 2026, luego de que recibió un fuerte golpe en la nuca por Jhon Echeverry.

El conductor relató que Karely Ruiz le gritó “alguna tontería” desde su automóvil, por lo que se acercó a encararla.

Pero en ese momento, Jhon Echeverry llegó por atrás y le dio un gran golpe en la nuca.

Alfredo Adame reaccionó a la agresión, pero señaló que Jhon Echeverry terminó corriendo “como cobarde”.

En su discurso, Alfredo Adame aseguró que su entrenador “le partió la madre” a Jhon Echeverry.

Alfredo Adame explicó la pelea que tuvo con el esposo de Karely Ruiz en el estacionamiento previo al Ring Royale 2026.

Tras el golpe que recibió, Alfredo Adame solicitó que no dejen entrar al esposo de Karely Ruiz al Ring Royale 2026 o de lo contrario podría agarrárselo a golpes.

Alfredo Adame explica el encontronazo que tuvo con el esposo de Karely Ruiz previo al Ring Royale 2026

Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo el evento de pesaje del Ring Royale 2026, donde Alfredo Adame fue golpeado por Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz.DeportesRing Royale 2026: fecha y precios de boletos en la Arena Monterrey Deportes Ring Royale 2026 presenta su lista oficial de combates.

Alfredo Adame explicó lo que vivió en el estacionamiento, donde se llevó a cabo el pesaje del Ring Royale 2026, luego de que recibió un fuerte golpe en la nuca por Jhon Echeverry.

El conductor relató que Karely Ruiz le gritó “alguna tontería” desde su automóvil, por lo que se acercó a encararla.

Pero en ese momento, Jhon Echeverry llegó por atrás y le dio un gran golpe en la nuca.

Alfredo Adame reaccionó a la agresión, pero señaló que Jhon Echeverry terminó corriendo “como cobarde”.

En su discurso, Alfredo Adame aseguró que su entrenador “le partió la madre” a Jhon Echeverry.

Poncho de Nigris se mostró sorprendido de lo acontecido y aseguró que no tenía idea de lo que había pasado en el estacionamiento.

Tras el golpe que le dio, Alfredo Adame pide que no dejen entrar al esposo de Karely Ruiz al Ring Royale 2026

Alfredo Adame aseguró que se encontraba bien y que ya se había puesto hielo para que no hubiera ningún problema y espera que no le cause un inconveniente en su pelea con Carlos Trejo.

Sin embargo, Alfredo Adame pidió que no dejaran entrar a Jhon Echeverry el día de mañana en la pelea del Ring Royale 2026.

Y es que Alfredo Adame amenazó que podría golpearlo si se lo encontraba, además de que considera que puso en riesgo el evento.

Sobre la petición de Alfredo Adame, Poncho de Nigris se limitó a decir que lo tenían que platicar.

Por su parte, Jhon Echeverry explicó en sus redes sociales que agredió a Alfredo Adame por todas las veces que había violentado a Karely Ruiz.