Alcaraz y Sinner consiguen sendas victorias en el Masters de Montecarlo

Madrid. El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó a la tercera ronda del torneo de Montecarlo, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre arcilla, tras ganar de manera solvente en su debut al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3).

El murciano, que defiende título en Montecarlo, pasó por encima del argentino Sebastián Báez en su debut, sobre todo en el primer set (6-1), en un partido que controló de principio a fin. Un nivel notable de juego que disipa cualquier tipo de dudas que pudiera haber generado su eliminación prematura en el Masters 1000 de Miami.

El otro español que entraba en liza en la jornada, Roberto Bautista, abandonó por lesión cuando apenas se llevaban disputados 21 minutos de encuentro, en los que el italiano Matteo Berrettini disponía de un 4-0 a su favor en el marcador.

Por su parte, el italiano Jannik Sinner también cumplió con lo previsto en su debut en el torneo y arrasó al francés Ugo Humbert en dos sets (6-3, 6-0). El italiano apenas tuvo que disponer de una hora y cinco minutos para acceder a la tercera ronda, en la que su rival saldrá del enfrentamiento entre el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Thomas Machac.