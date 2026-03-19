Admite CSP falta de crecimiento; lanza plan estratégico

El tercer eje corresponde a la digitalización, que incluye la simplificación y homologación de trámites en todo el País para facilitar la inversión y reducir cargas administrativas.

Tras admitir que a México le hace falta crecer, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante banqueros una estrategia para impulsar el desarrollo, que contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en proyectos de ocho sectores estratégicos.

La Mandataria delineó cinco ejes para detonar la economía: inversión en infraestructura, impulso al crédito y la innovación, digitalización, fortalecimiento de cadenas productivas e incentivos para la inversión.

“¿Qué nos falta? Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo, no cualquier crecimiento, queremos crecer generando bienestar y eso le llamamos prosperidad compartida”, dijo.

Como primer eje, explicó que el Gobierno envió al Congreso la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el fin de habilitar esquemas de inversión pública y mixta en sectores clave.

“Acabamos de enviar al Congreso una nueva ley para generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta, es decir, inversión pública combinada con inversión privada o inversión social”, señaló.

Indicó que la estrategia contempla una inversión de 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030 en ocho sectores estratégicos, con énfasis en energía, que concentrará el 54.15 por ciento del total.

“Queremos que al 2030 tengamos 30 mil megawatts adicionales de generación eléctrica, una inversión muy importante también en transmisión y en distribución de energía”, expuso.

Añadió que el plan incluye inversión en trenes, con 15.63 por ciento del total; carreteras, con 13.94 por ciento; puertos, con 6.48 por ciento; salud, con 6.23 por ciento, y agua, con 2.83 por ciento, mediante esquemas públicos y mixtos.

Como segundo eje, planteó nuevos mecanismos de financiamiento a través de la banca de desarrollo, particularmente Nacional Financiera, para impulsar proyectos de innovación tecnológica y científica.

“Estamos generando distintos esquemas con el sector académico, con los científicos mexicanos, proyectos estratégicos de desarrollo científico que tienen el objetivo de impulsar la innovación en el País”, señaló.

El tercer eje corresponde a la digitalización, que incluye la simplificación y homologación de trámites en todo el País para facilitar la inversión y reducir cargas administrativas.

“Nuestro objetivo es que hacia finales de año todos los municipios, todos los estados de la República y la federación tengamos los mismos trámites para todo el País”, afirmó.

Como cuarto eje, mencionó el impulso a las cadenas productivas en sectores estratégicos, entre ellos la industria textil, con el propósito de fortalecer la producción nacional.

“Estamos trabajando muy fuerte con la industria textil que nos permita recuperar una buena parte de la industria de este sector para México, a través de distintos esquemas de cadenas productivas”, indicó.

Finalmente, como quinto eje, destacó los incentivos para la inversión, particularmente en los polos de bienestar, como mecanismo para detonar el desarrollo regional.

“Hay incentivos para la inversión en México, particularmente en los llamados polos de bienestar, que hoy estamos generando nuevos esquemas para su urbanización que nos permitan impulsar el desarrollo a lo largo y ancho del País”, sostuvo.